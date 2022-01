Xbox Game Pass heeft inmiddels 25 miljoen abonnees

Xbox Game Pass is een erg goede service van Microsoft. Het ‘Netflix van gaming’ van Microsoft heeft inmiddels 25 miljoen abonnees.

De platformhouder staat op het punt een flinke sloot Activision games aan de service toe te voegen, maar laat vandaag weten dat de service inmiddels een nieuw mijlpaal qua abonnees heeft bereikt.

In een persbericht laat Microsoft het volgende weten:

“We hebben vandaag ook aangekondigd dat Game Pass nu meer dan 25 miljoen abonnees heeft. Zoals altijd kijken we ernaar uit om meer waarde en meer geweldige games aan Game Pass toe te voegen.” We zullen zoveel mogelijk Activision Blizzard-games aanbieden binnen Xbox Game Pass en PC Game Pass, zowel nieuwe titels als games van Activision Blizzard’s ongelooflijke catalogus.”

Microsoft heeft vandaag laten weten Activision Blizzard voor het astronomische bedrag van 68 miljard dollar over te nemen. Het team van Activision Blizzard zal zich voortaan bij Phil Spencer verantwoorden en Bobby Kotick zal vooralsnog aanblijven als CEO.

Vandaag werd er ook nog bekendgemaakt welke games er deze maand nog meer aan Xbox Game Pass zullen worden toegevoegd. Zo komen Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition, Death’s Door, The Hitman Trilogy en Nobody Saves The World binnenkort naar de service.