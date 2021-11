Xbox evalueert relatie met Activision na berichtgeving over Kotick

De topmannen van Xbox lijken meer te doen dan alleen de voortdurende ramp van Activision Blizzard te veroordelen.

De mannen van Microsoft hebben namelijk intern een gesprek gevoerd over Activision’s aanhoudende problemen.

Kotick was het onderwerp van een grote onthulling van de Wall Street Journal, die beweerde dat de bekende CEO goed op de hoogte was van de beschuldigingen tegen misbruikers in zijn bedrijf, dat hij zelf betrokken was en naar verluidt een intern onderzoek had gehinderd om te voorkomen dat een hooggeplaatste werknemer zou worden ontslagen.

Sinds de publicatie van het rapport hebben een aantal industrieleiders hun zorgen geuit over het reilen en zeilen bij de uitgever. PlayStation-baas Jim Ryan zei tegen het personeel dat hij niet gelooft dat “de reactie van Activision Blizzard de situatie goed aanpakt”.

Nu heeft Xbox-chef Phil Spencer ook gezegd dat hij “verontrust en diep verontrust is door de gruwelijke gebeurtenissen en acties”, volgens een interne e-mail verkregen door Bloomberg

Spencer ging zelfs nog een stap verder en suggereerde dat Xbox verder kan gaan dan eenvoudige veroordeling, door te zeggen dat de platformhouder “alle aspecten van hun relatie met Activision Blizzard evalueert en voortdurend proactieve aanpassingen maakt”.

De zaken bij Activision Blizzard hebben schijnbaar een omslagpunt bereikt, waarbij velen ronduit pleiten voor het aftreden van Kotick. Sommige aandeelhouders hebben dat ook, maar het bestuur staat nog steeds achter Kotick. Er lijkt voorlopig geen einde te komen aan de voortdurende problemen van het bedrijf met staats- en federale instanties over zijn cultuur van mishandeling van vrouwen.