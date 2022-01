Er wordt al enige tijd gespeculeerd over een mogelijke Game Pass concurrent van Sony, die als codenaam Spartacus door het leven zou moeten gaan. In een interview reageert Xbox chef Phil Spencer op de komst van de mogelijke antwoord van Sony op hun succesvolle service.

In een gesprek met IGN legt Spencer uit dat bij een service als Game Pass veel verschillende factoren zijn die een rol spelen, zoals backwards compatibility en gelijktijdige releases op zowel pc als console. Hij benadrukt dat klanten zelf moeten kunnen bepalen hoe en waar ze hun games willen spelen en transparant moeten zijn over initiatieven op het gebied van pc en cross-gen.

“Dus als hoor dat andere dingen doen zoals Game Pass of naar de pc komen, is dat logisch voor mij omdat ik denk dat dat het juiste antwoord is.”

Hij ziet Sony’s poging tot een Game Pass-abonnement niet als een soort validatie, maar als een onvermijdelijkheid. De initiatieven die Xbox nastreeft, zijn voordelen die het momenteel in de branche heeft, en dus blijft de platformhouder innoveren en is het een van de eersten die nieuwe dingen uitprobeert.

“Ik vind het leuk omdat het onze energie voedt met wat de volgende dingen zijn waaraan we zouden moeten werken, terwijl we doorgaan met het uitbouwen van de dingen die we in het verleden hebben gedaan”, vervolgt Spencer. “Omdat ik denk dat het juiste antwoord is om geweldige games te maken, ze op pc, console en de cloud uit te brengen en ze vanaf de eerste dag beschikbaar te maken via het abonnement. En ik verwacht dat onze concurrent dat ook zal doen.”

Denken jullie ook dat het tijd is voor Sony om met een concurrent voor Xbox Game Pass op de proppen te komen? Of kunnen ze beter doorgaan zoals ze het eigenlijk al jaren doen? Laat het ons weten in de reacties!