Xbox biedt nu ook terugbetaling aan voor Cyberpunk 2077

Microsoft biedt nu net als Sony een terugbetaling aan voor Cyberpunk 2077 op de Xbox.

Microsoft gaat zijn spelers de kans geven geld terug te krijgen voor Cyberpunk 2077. Het bedrijf zei dat ze net als Sony de spelers de gelegenheid willen geven om hun geld terug te vragen.

Cyberpunk heeft het sinds zijn release niet makkelijk gehad. Zo is het onder vuur komen liggen vanwege de bugs en de matige last gen ports. Ook het personeel heeft laten weten woedend te zijn op hun bazen over de lancering van de game. Bovendien heeft Sony de game afgelopen week verwijdert uit de PlayStation Store.

In een tweet liet Microsoft weten de zelfde weg als Sony in te slaan:

Cyberpunk 2077: To ensure that every player can get the experience they expect on Xbox, we will be expanding our existing refund policy to offer full refunds to anyone who purchased Cyberpunk 2077 digitally from the Microsoft Store, until further notice. https://t.co/04TcniwVzy — Xbox Support (@XboxSupport) December 18, 2020

In opvolgende tweets uitte Xbox hun medeleven met zowel de spelers als CD Project Red. Zo vertelden ze dat: “Terwijl we weten dat de ontwikkelaars bij CD Project Red hard hebben gewerkt om de game op tijd uit te brengen onder extreem uitdagende omstandigheden, realiseren we ons ook dat sommige spelers ontevreden zijn met de huidige ervaring op oudere consoles.”

Volgens Xbox support heeft de meerderheid van de klanten een terugbetaling gekregen voor Cyberpunk als ze dat wilden. Wat echter niet duidelijk vermeld is zijn de eisen die aan zo’n aanvraag hangen. Bijvoorbeeld hoe lang men de game gespeeld heeft voordat ze hun geld terugvragen.

Overigens is Microsoft nog niet zo ver gegaan als Sony aangezien ze de game nog steeds aanbieden in de Xbox Store. Hoewel de game wel met een waarschuwing komt waarin staat: “gebruikers kunnen mogelijk prestatie problemen ervaren wanneer ze de game op Xbox One spelen tot dit spel is geüpdatet.”

Om je geld terug te vragen kan je het beste naar deze site gaan.

Wat vinden jullie er van dat Xbox een terugbetaling voor Cyberpunk 2077 aanbied? Laat hieronder een reactie achter!