WW1-shoort Isonzo aangekondigd

Ontwikkelaars Blackmill Games en M2H kondigen het derde deel in hun eerste wereldoorlog game-reeks aan. Ditmaal zoeken we de bergen van Italië op.



Isonzo is een tactische first person shooter, waarbij het kiezen van je uitrusting en bepalen van je tactiek erg belangrijk is. Ga je vol op het offensief, of toch als sniper een voor een de engineers van de vijand om te leggen die door je hekwerk probeert te knippen. De keus is aan jou!

De strijd brengt je ditmaal de Italiaanse bergen, waar ze een jarenlang gevecht hebben gevoerd voor controle over de Isonzo-vallei en de alpen. Naast een nieuw gebied en verhaallijn is er ook een ‘berg’ aan nieuwe content te vinden. Zo is er een nieuwe speelmodus; Offensive, waarbij je je meer focust op de tactische aspecten van het oorlog voeren. Je komt hierbij middenin de echte gevechten van vroeger terecht.

De ontwikkelaars vertellen op de Steam-pagina van de game hoe ze geprobeerd hebben alles zo historisch accuraat mogelijk te maken. Dit door tripjes naar de gebieden te nemen en de echte oude uniformen en wapens te bestuderen. Iszonzo is het vervolg op WW1-games Verdun en Tannenberg, welke zich ook focussen op tactiek en realisme. Bekijk hieronder de aankondigingstrailer. Het spel moet eind dit jaar verschijnen voor de PC, Playstation 4 en 5, Xbox SX/S en One