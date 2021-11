WRC 10 update brengt nieuwe content met zich mee

Kylotonn Games heeft WRC 10 voorzien van een nieuwe update, die de rallygame voorziet van nieuwe content.

De update brengt onder andere een nieuwe Rally met zich mee, namelijk 2021 Acropolis Rally. Deze is in verschillende modi, waaronder de carrière modus, te spelen. Deze brengt negen verschillende stages met zich mee die zich in en rondom de Griekse kust plaatsvinden.

Daarnaast voegt de update ook vijf nieuwe hystorische rally’s aan de game toe, waaronder de rally van Argentinië uit 2004 in de Citroen Xsara van Carlos Sainz, Daarnaast zal ook de Subaru Impreza WRC van Richard Burns aan de game worden toegevoegd.

Naast nieuwe content zal er ook wat kleine veranderingen worden doorgevoerd en wat nieuwe dingen aan de livery editor worden toegevoegd. Voor de volledige lijst met updates raden we je aan even de de patch notes door te lezen.

WRC 10 verscheen op 2 september voor de pc, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Series S. Inmiddels is de game ook verkrijgbaar voor de Nintendo Switch. De game wist ons behoorlijk te vermaken, maar waarom lees je in deze review!