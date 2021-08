WRC 10 laat je voor het eerst je bolide customizen

WRC 10 laat je voor het eerst in de reeks je eigen bolides versieren. Met de delivery-editor kan je de buitenkant van je wagen helemaal naar je eigen stijl aanpassen!

Deze zeer uitgebreide aanpassingstool verschijnt voor het eerst in een WRC-game en nodigt spelers uit om de grenzen van hun verbeelding te verleggen. Spelers van WRC 10 kunnen unieke, zelfgemaakte kleurstellingen geven aan de bijna dertig WRC-, WRC 2-, WRC 3- en Junior WRC-auto’s in de game, en ook aan de historische auto’s. Spelers krijgen toegang tot een schat aan kleuren, vormen, stickers, logo’s en letters voor eindeloze mogelijkheden om hun eigen stijl en ontwerpen te vormen, ook in de Career-mode!

WRC 10 verschijnt op 2 september 2021 voor de pc, PlayStation 4 en 5, Xbox One en Xbox Series X|S, en komt later naar de Nintendo Switch.