WRC 10 heeft een Switch releasedatum!

WRC 10 viert het 50-jarig bestaan van de race competitie. Een game boordevol content en speciale extra’s.

Is al te spelen op andere consoles

In september verscheen de game al op de andere consoles. We zijn ondertussen wel een beetje gewend dat games wat vertraagd op de Nintendo Switch verschijnen. WRC 10 is daar geen uitzondering op, maar gelukkig is er genoeg te doen. Er wordt op allerlei manieren teruggegrepen op 50 jaar rally racing. Check ook onze review om te lezen waarom deze game wellicht interessant is voor jou!

Weet je nog niet zeker of de game iets voor je is? De vorige twee delen zijn ook in de Nintendo eShop te vinden voor een zachter prijsje. Vanaf 17 maart kun je aan de slag met dit jubileum deel.