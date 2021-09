World War Z Switch trailer

Hebben jullie de Nintendo Switch beelden van World War Z al gezien?

Zombies neerknallen on-the-go

De game kennen jullie misschien van de gelijknamige film. Saber Interactive en Focus Entertainment zijn de videogame versie aan het klaarmaken voor de Nintendo Switch. Let op, dit gaat dus om het eerste deel! World War Z: Aftermath, het vervolg, is vandaag uitgebracht op de andere consoles en PC. Uiteindelijk blijft het idee natuurlijk hetzelfde; de wereld beschermen tegen een zombie uitbraak. Het is vooral een multiplayer game, maar dat kan dus op veel verschillende manieren. Online, offline, alleen samen met de computer of met vrienden op de bank. Er zijn veel verschillende mogelijkheden. Maar goed, beelden zeggen meer dan woorden, bekijk daarom de Switch Reveal Trailer maar eens.

De zombiejacht begint op 2 november op de Nintendo Switch. Overigens is de game natuurlijk ook al op de andere consoles te spelen.