Vorig jaar al werd bekend dat zombieshooter World War Z naar de Switch zal komen. Vandaag werd middels een nieuwe trailer de releasedatum onthuld.

Om precies te zijn zullen we het spel vanaf 2 november kunnen spelen op Nintendo’s console. World War Z staat bekend om haar eindeloos grote hordes aan zombies, die je zowel in een campaign als in een multiplayer kan bevechten. Het spel was eerder al beschikbaar voor de PS4, Xbox One en PC.