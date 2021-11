World of Warships krijgt een behoorlijk grote grafische upgrade

Wargaming vond het tijd om hun populaire World of Warships te voorzien van een grafische upgrade en na het zien van de beelden zien ook wij in dat dit meer is dan ff een blikkie verf openen.

De ontwikkelaar heeft het groots aangepakt en heeft alle assets nog eens flink ge├╝pgraded. De reden hiervoor is vrij simpel volgens de ontwikkelaar. Gamers kopen de nieuwste CPU’s en GPU’s en vonden het tijd dat ook hun World of Warships daar gebruik van zou maken. Check hieronder de beelden en oordeel vooral zelf!