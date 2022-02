World of Tanks Blitz introduceert Nederlandse map in Molendijk

Wargaming heeft middels een persbericht laten weten dat de mobiele game World of Tanks Blitz een Nederlands tintje zal krijgen. Dit zal gebeuren in de vorm van de map Molendijk!

“Hup Holland Hup” moeten ze op het kantoor van World of Tanks Blitz hebben gedacht. Want voor het eerst komt er een map in the spel met een Hollandse tintje. In de nieuwe map, genaamd Molendijk, kun je naar hartenlust tekeer gaan tussen de iconische windmolens en tulpenvelden.

De makers hebben bewust een fictive locatie gemaakt en hebben diverse bronmaterialen uit het verleden gebruikt ter inspiratie.

World of Tanks Blitz heeft meer dan 170 miljoen downloads en is cross-platform speelbaar op de Nintendo Switch, Steam, IOS, Android, Windows en Mac OS X. Het is de lichte en mobiele versie van haar grote broer.

Molendijk speelt zich af op een vrolijke zonnige dag en overal staan kleurrijke tulpen in volle bloei en draaien de molens. Als je even doorrijdt kom je in the dorpje terecht waar je typische Nederlandse gebouwen en smalle straatjes tegenkomt. Visueel gezien geeft het je een beetje een schilderachtig en pittoresk gevoel waar je, ironisch genoeg, er flink op los kan racen en knallen.

Ze hebben bewust voor twee compleet verschillende omgevingen in één map gekozen zodat de matches zo gevarieerd mogelijk kunnen zijn qua gameplay betreft. Het centrum is perfect voor zware tank tactieken en die op het platteland voor snellere voertuigen.

Er zijn ook continue veranderende elementen in de map. Zo zweeft er een brandend luchtschip en breken er op diverse plaatsen branden uit.