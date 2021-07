Wordt PES 2022 een free-to-play game?

Konami heeft een heel erg onduidelijke strategie rondom PES 2022. Eerst was er de demo die uit het niets verscheen en nu wordt er gespeculeerd dat de game free-to-play gaat worden?!

VGC meldt in hun podcast dat de nieuwe footie van PES 2022 free-to-play gaat worden. Volgens journalist Andy Robinson wil Konami het dit jaar over een andere boeg gooien en door de game gratis aan te bieden de serie nieuw leven in te blazen. Dit is overigens niet door Konami bevestigd, dus houdt vooralsnog de zout bij de hand. Op 21 juli wordt PES 2022 officieel onthuld en zullen we meer horen van de uitgever!