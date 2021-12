Worden online casinospellen als eSports gezien?

Er zijn enorm veel manieren om online spellen te spelen. Veel mensen komen graag in een online casino om daar een gokje te wagen, of streamen de meest bekende spellen op bekende platformen.

De laatste jaren is eSport bijvoorbeeld enorm gegroeid. Daar waar eerst bijna niemand van het begrip had gehoord, weet nu vrijwel iedereen wat het precies is. Sterker nog, de meest bekende sporters hebben vaak zelfs een eigen eSporter in dienst die namens hun wedstrijden speelt in een echte competitie.

Zowel in de best online casinos en als eSporter valt er veel geld te verdienen. Naarmate de interesse voor online gokken en gamen toeneemt, zijn er steeds meer sponsors en bedrijven die graag hun graantje mee willen pikken. Omdat beide sectoren zo’n grote groei doormaken in de laatste jaren, is het absoluut geen gekke gedachte dat ze nog veel groter gaan worden in de nabije toekomst. Maar zijn online casino spellen nu eigenlijk hetzelfde als eSports, of zit er verschil tussen de twee? We gaan het op deze pagina uitzoeken.

Wat zijn eSports?

Met eSports worden eigenlijk spellen bedoeld die op professioneel niveau beoefend worden. Er zijn veel gamers die vandaag de dag hun brood verdienen met het spelen van spellen, omdat dat inmiddels een enorm grote markt voor is. Sponsors betalen grof geld om hun naam aan eSports evenementen te verbinden en er kunnen zelfs weddenschappen op worden afgesloten. Deze sector heeft de laatste jaren een riante groei doorgemaakt, waardoor het voor steeds meer mensen mogelijk wordt om te kunnen leven van de inkomsten die ze genereren met eSports.

Dat geldt overigens lang niet alleen voor de mensen die deze zelf professioneel beoefenen. Anderen verdienen geld aan het schrijven over eSports, het streamen van het spelen van games of door recensies te maken. Daaraan kun je goed merken dat deze industrie steeds groter aan het worden is. Er gaan inmiddels miljarden euro’s in om en meer en meer mensen zijn werkzaam op deze markt. Er lijkt bovendien ruimte voor nog veel meer groei in de aankomende jaren.

Is dit hetzelfde als casino spellen?

Het is niet zo dat eSports precies hetzelfde zijn als casino spellen. Misschien zijn er wel bepaalde dingen waarop deze twee werelden in elkaar overlopen, maar het is wel degelijk wat anders. Bij eSports gaat het echt om gamen op professioneel niveau, terwijl online casino spellen zijn om te gokken. Dat is het grootste verschil. Er zijn echter wel weer mogelijkheden om te gokken op allerlei eSports competities en toernooien. Net zoals je normaal gesproken inzet op een voetbalwedstrijd of een race in de Formule 1, kun je dat ook doen op allerlei eSports evenementen.

Veel van de bekende online casino’s hebben inmiddels tussen hun sectie met sportweddenschappen een speciaal gedeelte ingericht waar je in kunt zetten op eSports. Voor iedereen die de digitale sportwereld van dichtbij volgt is het ontzettend leuk om dit te doen. Daarbij maakt dit het veel leuker om naar evenementen te kijken. Deze kunnen bij veel goksites ook nog een live worden gestreamd. Op die manier hoef je dus nooit meer iets van je favoriete eSports toernooien te missen. Misschien hadden we dit ons tien jaar geleden nog niet voor kunnen stellen, maar eSports zijn een blijvertje geworden en het wint nog altijd veel aan populariteit.

De verschillen

Met online casino spellen gaat het dus meer om inzetten en gokken voor echt geld. Dat kan met tafelspellen als roulette of blackjack, of op gokkasten of in het live casino. Ook sportweddenschappen vallen hieronder. Daarbij is het wel mogelijk om ook op eSports in te zetten, en dat is dus waar deze twee werelden een beetje in elkaar overlopen. Verder staan ze echter geheel los van elkaar.

Met eSports wordt immers gamen op professioneel niveau bedoeld. Dat is een hele wereld op zich, waar steeds meer mensen mee bezig zijn. De laatste jaren is er steevast grote groei te zien in het aantal eSporters, streamers en websites en blogs over eSports. Hoewel er dus bepaalde delen zijn waarop eSports en casino spellen op elkaar lijken, is het wel degelijk iets anders. Casino spellen worden daarom ook niet gezien als eSports of als een onderdeel daarvan.