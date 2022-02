Word de Goldeneye-remaster binnenkort aangekondigd?!

Goed nieuws voor degene die de ontwikkeling rondom een mogelijke remaster van Goldeneye 007 in de gaten houden. Het lijkt erop dat deze game binnenkort zal worden aangekondigd.

De geruchten rondom deze game kwamen voor het eerst naar boven nadat er achievements van de game werden gespot. Nu meldt Jeff Grubb van VentureBeat dat de game “binnenkort” wordt aangekondigd. Dit wordt overigens gedaan door Microsoft. Dit komt uiteraard doordat de ontwikkelaar van het origineel (Rare) onderdeel is van het bedrijf. Het is niet bekend of de game wederom door dezelfde ontwikkelaar zal worden gemaakt, net als wanneer deze aankondiging precies zal zijn.

Goldeneye 007 is een klassieker die in 1997 op de Nintendo 64 verscheen en destijds de first person shooter genre opnieuw op de kaart zette. Het wist ook meteen een hele grote markt te voorzien van hun nodige portie actie.

Kijken jullie uit naar een eventuele remaster? Laat het ons weten in de reacties!