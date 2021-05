Wonder Boy: Asha in Monster World zal op 28 mei gaan verschijnen. Dit maken ININ Games en STUDIOARTDINK bekend.

Het zal hier gaan om zowel de PS4- als de Switch-editie. PC-gamers zullen nog een maandje langer moeten wachten. De Steam-versie van het spel komt namelijk pas op 29 juni uit. Wonder Boy: Asha in Monster World is een remake van Monster World IV uit 1994. Het 2,5D spel zal cellshaded graphics krijgen.