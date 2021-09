Wolverine, Spider-Man 2, God of War Ragnarok en meer tijdens PlayStation Showcase

Sony heeft zojuist de PlayStation Showcase gehouden en daarin werden een aantal gloednieuwe games getoond, maar ook games als God of War Ragnarok en Gran Turismo 7 getoond.

Insomniac Games was toch de grote studio van de Showcase, want de ontwikkelaar toonde maar liefst twee games! De eerste was verrassend genoeg een Wolverine game, die voorlopig nog wel even op zich laat wachten, gevolgd door de onvermijdelijke aankondiging van Spider-Man 2. In laatstgenoemde nemen de bekende held het samen met Miles Morales op tegen Venom!

Wat ons daarentegen wel erg wist te verrassen was de aankondiging van de remake van Knights of the Old Republic. Het blijkt nu dan toch echt zo te zijn dat Aspyr de game opnieuw van de grond af mag ontwikkelen!

Andere grote games van Sony die de revue passeerden waren God of War Ragnarok, waarvan we in een trailer een aantal bekende, maar ook nieuwe personages zagen.

Ook Gran Turismo 7 scheurde tijdens de show voorbij, maar dit keer met een releasedatum! De game werd onlangs uitgesteld naar volgend jaar, maar we hoeven gelukkig niet heel lang te wachten (fingers crossed) op de race simulator van Polyphony Digital.

Daarnaast werden er ook nog een hoop trailers getoond van games. We hebben het even op een rijtje gezet om het overzichtelijk te houden.

Project Eve komt naar PS5

Forspoken verschijnt in de lente

Tiny Tina’s Wonderlands gameplay getoond

Alan Wake Remastered gameplay getoond

GTA V uitgesteld naar maart 2022

Guardians of the Galaxy trailer toont meer van het verhaal

Ghostwire: Tokyo verschijnt in de lente van 2022

Deathloop trailer over de tijdslus

Open wereld game Tchia komt met bepaalde charmes

Uncharted 4 en Lost Legacy krijgen een remaster voor PS5 en PC

Daarmee zijn we alweer ten einde gekomen van deze PlayStation Showcase. Wat vonden jullie de vetste aankondiging/ trailer van de show? Laat het ons vooral weten in de reacties!