WitcherCon aangekondigd voor volgende maand

Netfix en CD Projekt Red komen op 9 juli met WitcherCon, een event waar allerlei Witcher gerelateerde dingen worden aangekondigd. Om je alvast een teleurstelling te voorkomen: het gaat hier niet om games.

Tijdens het event zal de franchise worden gevierd, sneak peeks worden getoond en aankondigingen gedaan. Het geheel zal te volgen zijn via Twitch en YouTube, maar geen aankondigingen van games bevatten. Check hieronder de teaser.

Alhoewel beide partijen nog de kaken op elkaar houden voor wat er mogelijk getoond word, kunnen we wel het een en ander raden. Zo kunnen we de eerste beelden van The Witcher Season 2 verwachten en is er ook nog een animatiefilm bij Netflix in ontwikkeling.