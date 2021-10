Wis je sporen met de vaardigheden van Ash in Apex Legends: Escape

Vanaf 2 november brengt Apex Legends: Escape de nieuwe Legend Ash, een bekend gezicht die in de Outlands bekend staat als een meedogenloze moordenaar zonder geweten, naar de Apex Games.<.strong>

Ze is een schim gemaakt van de vrouw die ooit Dr. Ashleigh Reid was en nu is ze op een missie om elk spoor naar haar zwakte als mens uit te wissen.

Ash is de negentiende Legend die aan de Apex Games meedoet. Kom meer te weten over hoe deze kampioen haar unieke Passive-, Tactical- en Ultimate vaardigheden gebruikt om vijanden als een sierlijk roofdier te achtervolgen:

• Passive: Marked for Death – Als een vijand doodgaat, kan Ash de locatie van de deathbox op de map zien zodat ze weet waar vijanden waarschijnlijk naartoe gaan; zodra ze een deathbox bereikt, kan ze haar dataknife erop zetten om te kijken waar de aanvallers zich op dat moment bevinden.

• Tactical: Arc Tether – Geïnspireerd door haar oude Ronin Titan gooit Ash een draaiende val die de eerste de besten vijand schade toebrengt en voor korte duur vastpint. Als de Arc Tether een oppervlak raakt, zoals de grond of een deur, blijft hij een paar seconden actief als ‘val’.

• Ultimate: Phase Breach – Ash gebruikt haar zwaard om een eenrichtingsportaal naar een geselecteerde locatie te openen. Zodra het portaal open is, reist Ash er direct doorheen. Teamgenoten (en vijanden) krijgen wel wat tijd om te kiezen of ze haar willen volgen.

Apex Legends: Escape bevat ook een nieuwe Battle Pass met skins en beloningen die vrijgespeeld worden door uitdagingen te voltooien – samen met een nieuw Ranked-seizoen dat begint met de lancering van Escape op 2 november voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en PC via Origin en Steam.