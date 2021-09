Wipeout Rush voor mobile apparaten aangekondigd

Er komt een nieuwe Wipeout game aan. Wipeout Rush komt jammer genoeg niet naar de PlayStation-consoles, maar naar mobiele apparaten.

De game werd bij IGN aangekondigd, dat de primeur kreeg doordat de CEO van Rogue Games (Matt Casamassina ) in het verleden voor IGN werkte. De game wordt volgend jaar verwacht en maakt blijkbaar gebruik van een kaartensysteem.

Ondanks dat de game voor mobiele apparaten verschijnt, hoopt de ontwikkelaar dat gamers het wel een poging willen geven.

“We hopen dat fans zichzelf openstellen, want hoewel het spel anders is, zijn we trots om de WipEout-franchise op een frisse manier terug te brengen. We hebben veel liefde in de presentatie gestopt, waaronder allerlei iconische schepen, tracks, een verhaal dat via een stripverhaalachtige stijl wordt gepresenteerd, een passende elektronische soundtrack en prachtige graphics die in 60 frames per seconde op moderne hardware draaien.”

Wipeout Rush komt met 60 verschillende schepen, een campagne, 12 kampioenschappen die in vijf verschillende omgevingen kunnen worden geracet en een soundtrack van Sony-muzikant Alistair Lindsay.