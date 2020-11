Winnaar Watch Dogs: Legion goodiepakket bekend!

Dit weekend kon je kans maken op een goodiepakket van Watch Dogs: Legion en we hebben een winnaar!

Het goodiepakket bestaat uit de volgende goodies:

– 1 Watch Dogs Legion shirt in maat L

– 1 Ubisoft Hero (Ded Sec Coronet King of Hearts)

– 1 Watch Dogs Legion paraplu

– 1 Watch Dogs Legion steelbook

– 1 Watch Dogs Legion vlag

– 1 Watch Dogs Legion sleutelhanger

– 5 papieren varkensmaskers

De winnaar van het pakket is David Neda! Stuur even een mailtje naa info@gamingnation.nl met je gegevens, zodat we kunnen zorgen dat het pakket jouw kant op komt!

Watch Dogs: Legion is vanaf vandaag verkrijgbaar voor de pc, PlayStation 4, Xbox One en Stadia. Volgende maand volgen de PlayStation 5 en Xbox Series X/S versies. Meer Watch Dogs: Legion? Check hier de review!