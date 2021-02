Winnaar van Street Fighter V toernooi doneert zijn prijsgeld

Gisteravond heeft een anonieme speler een Street Fighter V toernooi gewonnen. Na het winnen van het toernooi heeft de speler gevraagd zijn geld te doneren aan een goed doel. Na dat verzoek vertrok de speler.



De speler waar het om gaat is anoniem, het enigste wat wij weten is dat hij ‘SFV Lol Ryu Player’ heet. De naam zegt het al, diegene heeft het toernooi gewonnen als Ryu. Het toernooi waar het om ging is Wednesday Night Fights. Het is een wekelijkse toernooi die plaatsvindt in het zuiden van Californië. Het toernooi vond zich online plaats, daarom is de identiteit van SFV Lol Ryu Player onbekend gebleven. Op de website smash.gg waar informatie over hettoernooi te vinden is, kan je zien dat de Ryu speler geen social media gelinked heeft aan zijn/haar account. Dat voegt toe aan de anonimiteit van de speler.

Wat deze speler opmerkelijker maakt is dat diegene heeft gevraagd om het prijsgeld te laten doneren. De speler heeft geen specifiek goed doel genoemd, maar zei “Yes, to the homeless or whoever needs it.”, daarna zei de speler “Goodnight” en is vertrokken. Speler Chris Hancock heeft het gesprek op zijn Twitter-pagina geplaatst voor anderen. De acties van SFV Lol Ryu Player reflecteren het einde van Ryu in Street Fighter 2. Waar Ryu vertrekt voordat hij zijn prijs ontvangt, omdat hij op zoek is naar de volgende uitdaging.

Het prijsgeld bestond uit $100, daar heeft de Ryu speler het grootste deel uit gewonnen (hoeveel precies is onduidelijk). Wij weten momenteel niet welk goed doel het geld zal ontvangen. Misschien krijgen wij dat te weten via een tweet of tijdens een ander toernooi. Wie weet duikt de mysterieuze Ryu speler weer op.