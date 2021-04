Werkt Kojima aan een Xbox exclusive?! (gerucht)

Volgens Jeff Grubb van Venture Beat werkt Kojima mogelijk aan een exclusive voor de Xbox-platforms.

Na de onthulling van Abandoned werd er veel gespeculeerd over de mogelijkheid dat deze game niet door Blue Box wordt ontwikkeld, maar door Kojima. Dit blijkt volgens Grubb niet waar te zijn en het schijnt zelfs dat Kojima helemaal niet aan een PlayStation (console) exclusive werkt, maar zelfs met Microsoft om de tafel heeft gezeten voor een exclusieve game voor hun platforms.

Fans hebben overigens wel de link tussen Kojima en Microsoft eerder voorbij zien komen. Tijdens een video van Phil Spencer merkte oplettende kijkers op dat er een Ludens figuur achter de CEO van Xbox stond. Op deze manier heeft Microsoft al vaker dingen lopen te teasen. Zo was de Xbox Series X ook al in een eerdere video te zien, maar werd deze gek genoeg door niemand opgemerkt.

We zullen uiteraard nog wel even de zout bij de hand moeten houden. Immers hebben zowel Kojima als Microsoft nog niet gereageerd. We verwachten eerlijk gezegd ook niet dat men dat eerder dan tijdens de aankomende E3 zullen doen, als blijkt dat dit allemaal waar is. Wat denken jullie? Zien jullie Kojima nog een Xbox exclusive maken na alles wat Sony voor hem betekent heeft?!