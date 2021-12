Welke game(s) van 2022 ga jij sowieso in huis halen?

2021 is nog niet ten einde gekomen, maar het blijft leuk om vooruit te kijken naar wat 2022 te bieden heeft. Welke game van volgend jaar ga jij sowieso in huis halen?

Elden Ring

FromSoftware komt volgend jaar met een nieuw IP genaamd Elden Ring. De open wereld game is gemaakt in samenwerking met schrijver George R. R. Martin (de man achter Game of Thrones). Na een paar jaar radiostilte kwam de PR dit jaar op gang en werd de hype weer volop aangeslingerd. Weet de game die hype ook waar te maken?!

Dying Light 2: Become Human

Poolse ontwikkelaars kennen de laatste tijd niet zulke hele goede tijden. Zo had CD Projekt Red een behoorlijke rommelige release met Cyberpunk 2077 en weet Bloober Team ook net niet te overtuigen met hun horrorgames. Nu lijkt Techland toch een beetje in hetzelfde schuitje te zitten, maar had men met het eerste deel niet een ijzersterke game in handen?! We hopen dat het tweede deel de verwachtingen weet te overtreffen.

Hogwarts Legacy

Ook deze game kent al behoorlijk wat controversie, al is het alleen al om de uitspraken van schrijfster J.K. Rowling. Toch heerst er een behoorlijke hype om weer terug te keren naar Hogwarts (Zweinstein) en een eigen avontuur te beleven in de magische wereld van Harry Potter.

God of War Ragnarok

God of War Ragnarok sluit helaas alweer de Noorse mythologie saga af, maar gezien Kratos nog steeds de scepter (nou ja bijl/ Blades of Chaos) zwaait zal deze game wel voor een mooi hoogtepunt moeten zorgen.

Forza Motorsport

Microsoft is ons nog behoorlijk wat releasedata verschuldigd en ook Forza Motorsport is eigenlijk nog geen zekerheidje. Immers werd de game voor Horizon 5 aangekondigd, maar is het sindsdien behoorlijk stil rondom de simracer van Turn 10. Hopelijk komt daar snel verandering in!

Horizon Forbidden West

Aloy mag weer op een nieuw avontuur in de futuristisch apocalyptische open wereld RPG en dat niet alleen op de PlayStation 4, maar ook op de 5. We zijn voornamelijk erg benieuwd wat de nieuwe console van Sony ons te bieden heeft en wat deze game nog beter dan diens voorganger doet!

Saints Row

Het is alweer ruim acht jaar geleden (negen als de game uitkomt) dat Saint Row met hun knotsgekke open wereld game kwam verblijden en daardoor is het toch wel erg interessant om te zien wat ze met deze reboot zullen doen. Gaan ze nog verder richting knotsgekke wapens of wordt het juist iets meer ‘down to earth’ als diens concurrentie?!

Starfield

Bethesda heeft dit jaar al laten zien heel goed met nieuwe IP uit de voeten te kunnen. Deathloop liep immers net de Game of the Year award mis, maar was desondanks gewoon een fantastische game om te spelen. We zijn benieuwd of het team dat aan Fallout 4 en Skyrim zo’n zelfde kunstje kunnen herhalen met de Sci-fi RPG Starfield!

The Legend of Zelda Breath of the Wild 2

Nintendo heeft afgelopen jaar voornamelijk remasters/ remakes uitgebracht, maar komt volgend jaar (hopelijk) met de opvolger van Breath of The Wild. Gezien veel gamers dit op hun lijstje van beste Zelda-game ooit hebben, zal de game van hele goede huizen moeten komen. Maar we kunnen toch wel verwachten dat Nintendo aan de verwachtingen kan voldoen, toch?!

Gotham Knights

Warner Bros Montreal komt volgend jaar met een eigen game in een heel bekend universum. In Gotham Knights is het alleen niet Batman, maar diens partners Nightwing, Batgirl, Robin en Red Hood die Gotham van de verdoemenis moeten redden. En laat dat ook in co-op kunnen!

The Callisto Protocol

Deze game komt je misschien niet bekend voor, maar wordt door vele gezien als een spirituele opvolger van de Dead Space-reeks. Dat komt omdat een deel van Visceral (ontwikkelaar van de eerder genoemde franchise) aan het roer staan en de beelden die we van de game zagen wel dezelfde vibes heeft.

Bayonetta 3

Fans van de Bayonetta-reeks moeten het al sinds eind 2017 doen met alleen een logo van Bayonetta 3, althans tot dit jaar. Nintendo heeft namelijk tijdens een Direct laten weten dat de volgende game uit deze serie volgend jaar zal verschijnen. Zijn we eigenlijk nog wel hyped voor deze game?!

