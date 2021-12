Weerwolfspellen die je door de jaren heen moet spelen

Vier weerwolf games die je moét gespeeld hebben

Weerwolven waren in de jaren ’60 en ’70 de hoofdrolspelers in horrorfilms. Het was dan ook evident dat ze korte tijd later ook in de eerste computer games verschenen. Ben je verknocht aan de weerwolf die zo onschuldig is tijdens de dag maar levensgevaarlijk bij volle maan? In ons lijstje van favoriete spelletjes zit er vast iets nieuws bij voor jou om te ontdekken.

The Order: 1886

Dit action-adventure game uit 2015 is beschikbaar voor de PlayStation 4. Fans van steampunk voelen zich meteen thuis in London in 1886. Doet dat jaartal je meteen denken aan Jack The Ripper en de moorden in het Whitechapel district? Inderdaad, daar draait het om, maar toch begint het spel bij de legendarische Ridders van de Ronde Tafel.

Het is hun taak de wereld veilig te houden van weerwolven, vampiers en ander gespuis. Of ze op een bepaald moment de heilige graal vinden, laten we je zelf ontekken. Kies je wapens en trek met Galahad, Percival en Lucan ten strijde om Londen te bevrijden van het kwaad. The Order: 1886 blinkt uit door technische hoogstandjes en fijne graphics.

Nightmare Creatures

Het survival horror videospel Nightmare Creatures kwam uit in 1997 voor PlayStation, Nintendo 64 en PC, maar later volgde nog een versie voor mobiele telefoon. Geniet je van gothic klassiekers zoals Frankenstein, Dracula en Dr. Jekyll & Mr Hyde, dan is dit spel helemaal voor jou.

Je neemt het op tegen een sekte duivelsaanbidders die de wereld willen veroveren. Met een magisch elixer creëren ze monsters. Nightmare Creatures heeft een prachtig griezelige sfeer en indrukwekkende monsters. Het game heeft sterke visuals die je direct in het London van 200 jaar geleden transporteren. De opdrachten zijn origineel en uitdagend.



Bloodborne

Een andere grondlegger van het horror genre was HP Lovecraft, de bedenker van Cthulhu. Het in 2015 voor de PlayStation 4 uitgebrachte action RPG Bloodborne is onder andere op zijn werk gebaseerd. Je bent een jager op zoektocht in een vervallen, Victoriaanse stad waar de inwoners lijden aan een ziekte die door het bloed wordt overgedragen. Het is je doel om de bron van de plaag te vinden.

Wees niet gefrustreerd als je niet voorbij de weerwolven komt aan het begin van het spel; duizenden andere fans waren net zo radeloos als jij. De hoge moeilijkheidsgraad is dan ook één van de kenmerken waarom dit game zo fijn is. De prachtige graphics zijn gebaseerd op echte locaties in Roemenië, Tsjechië en Schotland.

Curse of the Werewolf Megaways

Deze videoslot met weerwolf-thema van Pragmatic Play trekt veel spelers aan bij het nieuwe online platform van Hollland Casino. Het ging pas een paar weken geleden live en is dus nog gloednieuw. Pak snel een promocode van holland-promotiecode.nl en probeer het zelf uit.

Als weerwolf moet je ervoor zorgen dat je zoveel mogelijk onschuldige dorpelingen verorbert. Het klinkt eenvoudig maar er is best wel wat geluk nodig om gelijke symbolen en winnende combinaties te pakken te krijgen. Grappige cartoons en leuke animaties zorgen voor een prettig sfeertje tezamen met passende sound effects en een muziekje dat herinneringen oproept aan de ska periode en “Ghost Town” van The Specials.