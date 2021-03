We Were Here Forever aangekondigd

Total Mayhem Games, een Nederlandse studio uit Rotterdam, heeft middels een spannende trailer het volgende deel in de ‘We Were Here’-reeks aangekondigd; We Were Here Forever.

Net als zijn voorgangers speelt WWH: Forever zich af in het fictieve kasteel Castle Rock, gevestigd op Antarctica. Jij en een mede-ontdekkingsreiziger zijn samen gestrand en gaan opzoek naar een manier om weer weg te komen. Wat het zo spannend maakt is dat jullie beide in een ander deel van het kasteel beland zijn, waardoor jullie niet kunnen zien wat de ander ziet. Je moet dus erg duidelijk communiceren omdat je anders geen schijn van kans maakt om de puzzels op te lossen.

De game kan samen met een vriend/vriendin gespeeld worden, wat erg wordt aangeraden. Het is echter ook mogelijk om met een computergestuurde compagnon te ontsnappen, maar dat is natuurlijk een stuk minder leuk. WWH: Forever gaat ergens in 2021 verschijnen voor de PC, Playstation 5 en Xbox Series X/S. Bekijk hieronder de sfeervolle trailer en laat ons vooral weten of jullie het wat vinden!