We kunnen de Xbox Game Pass op andere consoles voorlopig wel vergeten

Het lijkt erop dat Microsoft geen plannen heeft in de nabije toekomst om de befaamde Game Pass over te brengen naar andere consoles.

Dit heeft Phil Spencer, de baas van Xbox, laten weten in een interview met GameRadar. Microsoft wil dit wel graag, maar Phil geeft aan dat het vooral ligt aan de houding van de concurrenten:

“…We hebben geen plannen om het naar andere gesloten platforms te brengen op dit moment. Dat komt vooral omdat die gesloten platforms Game Pass niet willen hebben. Er bestaan genoeg open platforms zodat we kunnen groeien: het internet, pc en mobiel. Onze focus ligt dan ook op die platforms.“

Als wij de beste man mogen geloven, zien Nintendo en Sony het niet zitten om de Amerikaanse rivaal de ruimte te geven op hun platform. Dit is een logische ruimte – immers, op deze manier geef je heel veel winst weg – maar wel jammer voor de gamers, aangezien de Game Pass een enorme aanwinst is voor een klein bedrag per maand. Phil Spencer sluit niet uit dat dit in de toekomst kan veranderen:

“Evolutie kost altijd tijd. Verschillende bedrijven hebben diverse sterke eigenschappen die ze via noeste arbeid hebben opgebouwd, en bepaalde veranderingen verstoort hun strategie misschien. Ze hebben hun eigen zakelijke ritme waarop ze aanpassingen maken. Maar wanneer we zeggen dat we willen dat iedereen op Xbox kan spelen, menen we dat: als we de volledige ervaring naar een apparaat kunnen brengen dat spelers willen, staan we daar open voor.”

Het is al enige tijd duidelijk dat Microsoft niet de direct concurrentie aan wil gaan met het oppermachtige Sony en Nintendo, maar een gat in de markt zoekt waar de Japanners nog niet de overmacht hebben. Het idee van een Game Pass die op allerlei platforms gespeeld kan worden zodat de gamer ten aller tijden een groot scala aan games kan spelen voor een vast bedrag per maand, klinkt erg aantrekkelijk. Wat vinden jullie hiervan?