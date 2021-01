We krijgen dit jaar meer over Dying Light 2 te horen

Dying Light 2 stond bij veel gamers hoog op het lijstje van games voor 2020, maar dit was helaas niet haalbaar voor ontwikkelaar Techland. Sterker nog: we hebben sinds het uitstellen ervan niks meer van de game vernomen, maar daar komt dit jaar verandering in.

Volgens game designer Tymon Smektala zal er dit jaar meer informatie over Dying Light 2 worden vrijgegeven. Het is misschien geen schokkend nieuws, maar het is altijd fijn om een teken van leven te krijgen. Helemaal met Dead Island 2 in het achterhoofd.

De ontwikkelaar heeft namelijk meer tijd nodig voor de ontwikkeling van de game en zal door de pandemie ook hebben geworsteld met het thuiswerken. Ongetwijfeld maakt dit het allemaal een stuk lastiger om nieuws naar buiten te brengen. Zodra we meer over Dying Light 2 horen, laten we je het uiteraard weten. Check ondertussen de preview van de game die Niek tijdens de Gamescom van 2019 kreeg voorgeschoteld.