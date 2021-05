Watch Dogs: Legion of the Dead is aangekondigd

Het is weer zombie tijd! We konden het eigenlijk wel verwachten, aangezien bijna elke game tegenwoordig een Zombie modus krijgt. Dus het ooit zo serieus bedoelde Watch Dogs, krijgt er nu ook een getiteld Watch Dogs: Legion of the Dead. Vanmiddag is er een filmpje verschenen van maar liefst 22 minuten aan gameplay van de nieuwe zombie mode.

De DLC Watch Dogs: Legion of the Dead , maakt deel uit van titelupdate 4.5 van de game, die op 1 juni (morgen) arriveert. Een open alpha versie van de DLC is momenteel al te spelen op de PC. Dat betekent dat er nog updates en wijzigingen kunnen plaatsvinden. Gebaseerd op feedback van de community, terwijl spelers het door zombies geteisterde Londen bestormen. In de bijna 22 minuten durende gameplay-video kunnen wij zien dat de wereld van Watch Dogs veranderd is in een ondode vechtende PvE modus met maximaal vier spelers.

Zal dit een wel verdiende opfrisser zijn voor de fanbase van Watch Dogs of blijven zij zich trouw houden aan het originele concept? Gaan jullie de wereld ontdekken van Watch dogs: Legion of the Dead of wat denken jullie dat Watch Dogs beter zal maken? Laat het weten in de reacties!