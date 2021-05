Watch Dogs was oorspronkelijk een Driver game

Volgens een rapportage van VG247 was de eerste Watch Dogs-game in eerste instantie een pitch voor een Driver-game.

Vele van jullie zullen de Driver-games wellicht niet eens kennen of ooit wel eens van gehoord hebben. Het laatste deel stamt namelijk uit 2011 en wist destijds niet aan te slaan. Echter was voor de lancering van Driver: San Fransico een ander team van Ubisoft bezig met een nieuwe Driver-game.

Echter de slechte verkopen, zorgde ervoor dat Ubisoft toch liever iets anders wilde maken en zelfs dacht aan hun ‘eigen GTA’.

Gelukkig had Ubisoft al ervaring met het veranderen van games naar nieuwe IP. Zo was de eerste Assassin’s Creed eigenlijk een Prince of Persia-game en zo werd ook de Driver-game uiteindelijk omgetoverd naar Watch Dogs. De game had namelijk al een aantal features die we kennen uit Watch Dogs, zoals het hacken en ‘parcouren’. Volgens een bron van VG247 is het een veelgebruikte manier om assets van geannuleerde games te gebruiken voor nieuwe IP. Voornamelijk doordat de ontwikkelaars veel idee├źn hebben en er toch vaak ook weer veel geschrapt worden.

Als je Watch Dogs goed bekijkt, zie je ook nog veel terug van het DNA van Driver. Zo zijn er veel missies waarin je vijanden van je af moet zien te schudden in je wagen en ook de structuur van de missies hebben veel gelijkenissen.

De Driver-games hadden in de loop van tijd ook steeds verschillende speelstijlen. Er zijn een aantal games waarbij je verplicht werd om je in auto te blijven, maar er zijn ook games waarin je vrij kon rondlopen en zelfs wapens kon gebruiken.

Het ziet er vooralsnog uit dat Ubisoft de serie voorgoed de rug toegekeerd heeft. Immers legt de Franse uitgever de focus meer op free-to-play games en is het toch een risico om geld in een serie te stoppen die niet altijd succesvol is gebleken.