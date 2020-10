Watch Dogs Legion onthult de nieuwe Story trailer die een blik werpt op het lot van Londen dat in de handen van de spelers ligt. Zero-Day, een nog onbekende vijand, laat de geheime ondergrondse organisatie DedSec opdraaien voor de bombardementen die bijdroegen aan de ondergang van Londen. Spelers moeten er alles aan doen om Londen te bevrijden en dit doen ze door een eigen verzet op te bouwen.

De online multiplayermodus van Watch Dogs Legion is beschikbaar vanaf 3 december, als onderdeel van een gratis update voor alle spelers. Tevens heeft de game een stevig post-launch contentplan in petto dat nieuwe content introduceert voor de singleplayermodus en verschillende nieuwe online multiplayermodi toevoegt.

De online multiplayermodus van Watch Dogs Legion bevat de volgende features:

• Ontdek Londen met maximaal vier vrienden en voltooi samen activiteiten.

• Nieuwe coöp-missies voor twee tot vier spelers waarbij spelers de kans krijgen om het perfecte team samen te stellen.

• Tactical Ops coöp-missies voor maximaal vier spelers die zowel een goede samenwerking als efficiëntie vereisen.

• De eerste beschikbare PvP-modus, Spiderbot Arena, waar vier tot acht spelers gewapende spiderbots besturen en strijden in een intensieve free-for-all deathmatch.

De nieuwe gratis content voor de singleplayermodus is beschikbaar in 2021 en bevat personages met nieuwe vaardigheden, nieuwe missies en een New Game Plus-modus.

Spelers die de Season Pass aanschaffen krijgen toegang tot Watch Dogs Legion – Bloodline, een nieuwe verhaallijn waarin spelers in de huid kruipen van Aiden Pearce uit de originele Watch Dogs en Wrench uit Watch Dogs 2. Deze personages zijn volledig speelbaar in de singleplayercampagne en online, samen met twee andere personages:

• Darcy, een lid van de Assassin Order, dankzij een cross-over met Assassin’s Creed.

• Mina, een proefpersoon voor gruwelijke experimenten, die gedachten van andere mensen kan besturen.

Niet alleen biedt de Season Pass een volledig nieuwe verhaaluitbreiding en meerdere speelbare personages, ook bevat deze extra DedSec-missies, de originele Watch Dogs Complete Edition uit 2014 en nog veel meer. De Season Pass is los verkrijgbaar, maar is ook onderdeel van de Gold, Ultimate en Collector Editions van Watch Dogs Legion.

Watch Dogs Legion is vanaf 29 oktober 2020 verkrijgbaar voor Xbox One, PlayStation 4, Stadia en Windows PC via de Epic Games Store en de Ubisoft Store. Tevens is de game verkrijgbaar voor Xbox Series X en S vanaf 10 november 2020 en voor PlayStation 5 vanaf 19 november. Spelers die Watch Dogs Legion op de huidige consoles aanschaffen, krijgen een gratis next-gen upgrade voor de Xbox Series X of PlayStation 5. Tot slot gaat de game onderdeel zijn van Uplay+, Ubisofts abonnementsservice.