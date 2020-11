Watch Dogs Legion multiplayer opgeschoven naar volgend jaar

Het lijkt erop dat we pas in 2021 kunnen beginnen aan de online multiplayer modus van Watch Dogs Legion.

Deze maand bracht Ubisoft Watch Dogs Legion uit. Hoewel het spel goed werd ontvangen door ons, lijkt het er wel op dat het spel geplaagd wordt door de nodige bugs. De technische problemen van het spel zijn dusdanig ernstig dat de focus van Ubisoft momenteel ligt bij het uitbrengen. Hierom is de originele lanceerdatum (3 december) opgeschoven naar volgend jaar. Ubisoft heeft een statement naar buiten gebracht waarin dit benoemd wordt:

As part of our commitment to fixing the game’s issues, we’ve decided to delay the Online mode of Watch Dogs: Legion to early 2021. This will allow us to focus on fixing issues with single player, and it will give us more time to test the Online experience to help ensure a smooth launch of the mode.

Het is jammer, maar aan de andere kant is het goed dat Ubisoft de prioriteit legt bij het verbeteren van de al bestaande ervaring, in plaats van het toevoegen van meer modi. Wat vinden jullie hiervan? Laat het ons weten!