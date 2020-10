Watch Dogs Legion loopt in 4K en 30fps op next-gen

Ubisoft heeft onthuld op Reddit dat Watch Dogs Legion in 4k en 30fps met ray tracing loopt op de PlayStation 5 en Xbox Series X.

Lathieeshe Thillainathan, de producent van Ubisoft live, beantwoordde op Reddit vragen over de aankomende game. Zo liet hij onder andere weten hoe de game op next-gen hardware zal draaien. Hij bevestigde dat Watch Dogs Legion in 4k en 30fps loopt op de PlayStation 5 en Xbox Series X en ook de optie heeft om ray-tracing toe te passen. Dus pc spelers zijn niet de enige die profiteren van betere graphics in het dystopische Londen.

Het personeelslid van Ubisoft liet echter niet weten of de speler straks verschillende keuzes kan maken wat betreft de graphics. Zo is het bijvoorbeeld nog niet duidelijk of men ray-tracing kan uitzetten om de game in plaats daarvan in 60fps te laten lopen.

De game ondersteunt bovendien cross-progression via Smart Delivery op Xbox. Dat betekent dat nadat je de Watch Dogs Legion op Xbox One hebt gespeeld verder kan spelen van waar je was gebleven op Xbox Series X. Ook kan je de game gratis upgraden van PlayStation 4 naar PlayStation 5.

Watch Dogs Legion komt 29 oktober uit op Xbox One, PlayStation 4, pc en Stadia. Het zal ook verkrijgbaar zijn voor de next-gen consoles vanaf de lanceringen. Vanaf 10 november op Xbox Series X en S en vanaf 19 november op de PlayStation 5.

