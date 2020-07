Watch Dogs Legion komt 29 oktober uit

Watch Dogs Legion heeft een releasedatum gekregen. Tijdens het Ubisoft Forward evenement werd in een trailer medegedeeld dat Watch Dogs Legion 29 oktober 2020 gelanceerd wordt.

Watch Dogs Legion beet de spits af van het Ubisoft Forward evenement. Tijdens de trailer is de lanceerdatum van 29 oktober 2020 bekendgemaakt. In de trailer hieronder kan je het dystopische London bekijken waar de overheid samenwerkt met privé beveiliging, terwijl andere gasten rond rennen in varkens maskers.

Zoals al eerder is bekendgemaakt, zal je letterlijk iedereen kunnen rekruteren voor je rebelse hacker groep. Kerels met rode hanenkammen, oude vrouwtjes met bewapenbare-handtasjes. Als je ze kan zien zijn ze een potentiële bondgenoot.

Watch Dogs Legion lanceert 29 oktober 2020 op pc, PlayStation 4 en Xbox One. Als je geïnteresseerd bent in de rest van de Ubisoft Foward stream, kan je die hier checken.