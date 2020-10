Watch Dogs Legion draait in 4k op 30 fps en ray-tracing op PS5 en Xbox Series X

Ubisoft heeft wat meer informatie over de next-gen versie van Watch Dogs Legions gegeven tijdens een Reddit AMA.

Producer Lathieeshe Thillainathan gaf antwoord op een aantal vragen die op de website werden gevraagd, waaronder de vraag hoe de game op next-gen consoles draait.

Thillainathan liet weten dat de PlayStation 5 en Xbox Series X versies van de game in 4k en 30fps zullen draaien en een mogelijkheid hebben om ray-tracing te ondersteunen. Hiermee geeft Ubisoft duidelijk aan dat niet alleen de pc-gamers van de grafische pracht en praal van het futuristische Londen kunnen genieten.

De medewerker van Ubisoft gaf echter niet te kennen of spelers verschillende mogelijkheden krijgen voorgeschoteld of dat er een is ingebakken. Hierdoor is het ook niet duidelijk of er ook een modus komt waarin de game bijvoorbeeld in 4k en 60fps te spelen is zonder ray-tracing.

Mocht je de game op Xbox One aanschaffen, kun je gebruik maken van cross-progressie via Smart Delivery. Dit betekent dat je gewoon verder kunt gaan waar je op de Xbox One versie gebleven was als je de overstap naar next-gen maakt.

Watch Dogs Legion verschijnt op 29 oktober voor de pc, PlayStation 4, Xbox One en Google Stadia. Op 10 november volgt de Xbox Series X en S versie, gevolgd door de PlayStation 5-versie op 19 november.