Watch Dogs Legion krijgt 60-fps modus op PS5 en Xbox Series-consoles

Ubisoft heeft in een AMA antwoord gegeven op veel gestelde vragen over Watch Dogs Legion. Zo geeft de ontwikkelaar te kennen dat er aan een 60-fps modus voor de game voor de nieuwe consoles gewerkt wordt.

Naast de bevestiging dat PlayStation 5 en Xbox Series-consoles eigenaren binnenkort een nog soepelere ervaring zullen krijgen (die overigens nog niet van een precieze datum is voorzien), gaf de ontwikkelaar ook antwoord op vragen over onder andere de co-op modus en personalisatie-opties uit de game.

Zo laat Ubisoft weten dat er in de toekomst de mogelijkheid komt om een private co-op lobby te openen, zijn er twee online Tech Upgrades in de maak en maakt Ubisoft later meer bekend over New Game Plus. Tot slot wordt ook aangegeven dat nieuwe personalisatieopties bestaan uit nieuwe tatoeages, piercings, haarstijlen, nagels en kledingstijlen.

Onlangs verscheen er een roadmap voor Watch Dogs Legion, waarin staat beschreven welke content er dit jaar naar de game zullen komen. Check de roadmap hier boven voor alle details.

Watch Dogs Legion verscheen in oktober vorig jaar en wist ons aardig te vermaken. De game verscheen in eerste instantie voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One en kreeg later ook upgrades voor de huidige generatie consoles.