Watch Dogs Complete Edition komt naar next-gen

Het ziet er naar uit dat Watch Dogs Complete Edition naar de PlayStation 5 en Xbox Series X/S komt.

Zo is de ESRB rating van Watch Dogs Complete Edition geüpdatet om de PlayStation 5 en Xbox Series X/S versies te bevatten (via GamesRadar). De Complete Edition is al reeds beschikbaar op PlayStation 4, pc en Xbox One.

Ubisoft heeft nog niet officieel bevestigd dat de game op next-gen uitkomt, maar ESRB ratings zijn meestal wel spot-on. Dit is een geweldige manier voor nieuwe spelers om een introductie te krijgen tot de wereld van Watch Dogs en zijn protagonist Aiden Pearce. Deze laatste is bovendien ook speelbaar in Watch Dogs Legion.

Voor degene die het eerste deel al gespeeld hebben (of niet) en benieuwd zijn of het laatste deel wat voor hun is, kunnen hier de review checken van onze redacteur Roel.