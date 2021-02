Wat kunnen we verwachten van BlizzCon 2021

Nog maar een paar weken te gaan voor het jaarlijkse evenement van Blizzard gaat weer beginnen: BlizzCon. We worden altijd voorzien van updates, aankondigingen en toernooien, maar wat kunnen we dit jaar precies verwachten.

Natuurlijk kunnen we het niet zeker weten, Blizzard laat namelijk nooit iets los, maar het is altijd leuk om een beetje te gissen. Ik ga mijn glazen bol er eens bij pakken en een aantal wilde voorspellingen doen, waar er hopelijk tenminste één van uit gaat komen. Als eerste wat praktische informatie over het evenement. BlizzConline, zoals ze deze editie noemen, vindt plaats op 19 en 20 februari. Zoals de naam doet vermoeden zal deze helemaal online zijn. Iedereen mag gratis meekijken! Op de website vind je livestreams, verdeeld over zes kanalen, ieder een andere onderdeel representerend.

En nu is het tijd voor het echte werk. Per game werp ik een kleine blik op de glazen knikker en trek ik er wat mooie informatie uit.

Diablo

We weten allemaal nog wel hoe het twee jaar geleden ging, met de aankondiging van Diablo Immortal. Men pikte het niet goed op en er werd gesuggereerd dat het een misplaatste 1 april grap zou zijn. Dit was niet het geval en na de teleurstelling hebben we inmiddels al wat updates gehad over de game. Zelf ben ik, ondanks dat ik liever Diablo 4 heb, toch best enthousiast. Telefoons worden steeds beter en middels een controller kun je er een prima potje op gamen. Gezien vorig jaar de grote Diablo 4 aankondiging kwam is mijn 1e voorspelling dat we dit jaar uitgebreid over Diablo Immortal gaan horen, inclusief een release date in Q3 van dit jaar.

World of Warcraft

Na een van de meest succesvolle lanceringen van de afgelopen uitbreidingen is World of Warcraft bijna op een hoogtepunt lijkt het wel. Zo ben ik zelf ook erg onder de indruk van Shadowlands en stond deze zelfs in mijn GOTY-lijst van het afgelopen jaar. Aan de eerste raid, Castle Nathria, ben ik zelf nog niet toegekomen, al kijk ik wel met plezier naar de streams. Een nieuwe expansion zit er voorlopig nog niet in, dit wordt vaak om de twee jaar ongeveer aangekondigd. Mijn 2e voorspelling is dan ook dat de volgende raid wordt getoond en wanneer deze gaat komen. Daarnaast wordt er nog op de uitbreiding van World of Warcraft Classic, The Burning Crusade, ingegaan. Verder zal het rond de MMO vrij rustig blijven.

Overwatch

Nu moet ik toegeven dat ik niet erg thuis ben in deze game. Ik gok dat er voornamelijk nadruk ligt op Overwatch bij het E-sports gedeelte, want veel content wordt er naar mijn weten niet meer toegevoegd aan dit eerste deel. Daarom is mijn 3e voorspelling dat Blizzard meer gaat laten zien van het vervolg, Overwatch 2. Hopelijk komen ze ook met de release date, al zal deze nog even op zich laten wachten: rond Q1 van 2022.

Hearthstone

Ook Hearthstone zal voornamelijk op E-sports toneel te zien zijn, al denk ik dat het zeker wel wat aandacht gaat krijgen tijdens de presentaties. De game is nog steeds retepopulair en wordt veel van nieuwe content voorzien, dus mijn 4e voorspelling is dat er een nieuwe uitbreiding komt, met een berg nieuwe kaarten die de spelers weer kunnen verzamelen. Deze uitbreiding gaat denk ik ook een nieuwe gamemodus toevoegen, om zo ook de komende tijd het interessant te houden.

Wat deze editie helemaal bijzonder maakt, naast dat we allemaal alleen vanuit huis mogen kijken, is dat het de 30e verjaardag van Blizzard is. Tijd voor een feestje toch! Daarom is mijn 5e en laatste voorspelling dat ze een volledig nieuwe IP gaan aankondigen. Iets helemaal nieuws waar nog niemand iets van weet, wat nog niet eerder gedaan is. Zoiets als een VR-MMO, of World of Warcraft op je smartphone (al gaat men dat niet leuk vinden). Wat het zal zijn weet ik natuurlijk niet, al vermoed wel dat er iets heel vets aan zit te komen. Ik ga zeker kijken in het weekend van 19 en 20 februari en het nieuws vind je natuurlijk dan terug op de site! Hopelijk heb ik het toch een paar keer bij het juiste eind.