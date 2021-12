Wat is voor jou de Game of the Year van 2021

2021 is alweer in de laatste maand terechtgekomen en dat betekent natuurlijk dat we weer terugkijken naar de beste games die we dit jaar voorgeschoteld hebben gekregen. Wat is voor jullie de game die daar met vlag en wimpel bovenuit stak?!

Alhoewel 2021 toch in veel gevallen niet het grote jaar leek te worden, zijn we dit jaar niet alleen overstroomt met games die uitgesteld zijn, maar hebben we er ook weer belachelijk veel onder de knoppen gehad.

Deathloop

Een game waarin je aan een tijd lus moet zien te ontsnappen door acht doelwitten neer te knallen en de zoveelste nieuwe IP van Arkane die toch weer iets heel bijzonders doet. Het is dit keer zelfs een hele bijzondere game die onze Boyd zelfs een meesterwerk noemde!

Ratchet and Clank Rift Apart

Sony heeft dit jaar niet heel veel games uitgegeven, maar Ratchet and Clank: Rift Apart bewees toch maar weer eens hoe gaaf een platformgame kan zijn. Daarnaast toonde de game voor het eerst eigenlijk wat de PlayStation 5 daadwerkelijk in huis heeft! Mocht je hem nog niet gespeeld hebben, raad ik je het zeker aan!

Metroid Dread

Ook Nintendo leek qua releases wat aan de karige kant, maar had naast wat remakes en remasters nog Metroid Dread. De serie heeft niet voor niets de Metroidvania genre op de kaart gezet en heeft het met dit nieuwe deel weer eens laten zien hoe daar nog genoeg ruimte voor innovatie in zit!

Kena: Bridge of Spirits

Sony en platformgames zijn dit jaar een erg goede combinatie gebleken. Kena: Bridge of Spirits wist veel van onze redacteuren al vanaf de aankondiging in onze greep te houden en de crew was dan ook blij om te lezen dat het ook diens hype waar had weten te maken!

Forza Horizon 5

Forza ligt zowel als simracer als de meer arcade racegame (wat ons betreft) mijlenver voor op al diens concurrenten. Dit keer nam Playground Games ons mee naar het exotische Mexico en wat hebben wij genoten om door de veel stormen te racen!

Returnal

Met deze release bewees Housemarque gewoon prima dezelfde kwaliteit games als de rest van de PlayStation Studios te kunnen bieden. De game is misschien niet voor iedereen geschikt, maar is zeker een aanrader voor degene die niet genoeg uitdaging uit de gemiddelde shooter weten te halen!

Guardians of the Galaxy

Met de nare nasmaak van Marvel’s Avengers nog in de mond hadden we niet verwacht dat Eidos Montreal het getij nog zou kunnen keren. Gelukkig bewees de Deus Ex-ontwikkelaar dat ze daar daadwerkelijk capabel voor zijn en gaven ons een game die tegen de verwachting in gewoon heel leuk was om te spelen!

Halo Infinite

Microsoft heeft dit jaar twee van hun grote IP uitgebracht voor hun oude en nieuwe consoles en PC. Alhoewel de singleplayer nog moet bewijzen of deze game hier in dit lijstje thuis hoort, laat de multiplayer tot dusver een meer dan goede indruk achter!

It Takes Two

Een game die het eigenlijk gewoon verdient omdat er al veel te weinig goede co-op games op de markt komen. Hazelight Studios bewijst maar weer eens hoe leuk het kan zijn om samen met zijn twee├źn een game te spelen! Het is zo’n game waar je het maanden na het spelen nog vaak over hebt.

Monster Hunter Rise

Nintendo doet vaak hele slimme zaken, zoals de deal die men met Capcom heeft weten te sluiten om twee Monster Hunter-games exclusief op de Switch te krijgen. Monster Hunter Rise weet niet alleen de verwachtingen te overtreffen, maar weet ook alles uit de performance van de Switch te halen en op de juiste manier op het scherm te toveren!

Wat is voor jullie de Game of the Year 2021? Laat het ons weten in de reacties of stem op de poll!

De Game of the Year 2021 is: Deathloop

Ratchet and Clank Rift Apart

Metroid Dread

Kena: Bridge of Spirits

Forza Horizon 5

Returnal

Guardians of the Galaxy

Halo Infinite

It Takes Two

Monster Hunter Rise Bekijk resultaten