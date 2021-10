Wat is… QLED en OLED

Het zijn termen die we steeds vaker voorbij zien komen; bij consoles, TV’s een computer monitoren en bij je smartphone. Dat het om het display gaat is wel duidelijk, maar wat is het precies en wat zijn de verschillen. We leggen het je hier uit!

OLED

Je hebt het misschien recentelijk nog voorbij zien komen bij het nieuwe Switch-model; de Nintendo Switch OLED. De grootste upgrade hiervan is het nieuwe scherm, dus geen LCD-display meer zoals het origineel, maar een OLED-display. Om te beginnen, de betekenis van de afkorting. Het staat voor Organic Light-Emitting Diode. Dit refereert naar het paneel achter het beeldscherm, die er voor zorgt dat je films en series worden weergegeven. Specifieker zorgen ze voor licht en kleuren. Het ‘organische’ aan deze techniek wijst op het laagje tussen het paneel en het beeldscherm. Dit is gemaakt van het materiaal carbon.

Wat maakt het nu zo’n ander techniek dan bijvoorbeeld LED of LCD? Laatstgenoemde hebben beide een externe bron van licht nodig om zo helder genoeg te zijn zodat ze beelden kunnen weergeven. Dit wordt vaak geproduceerd door een backlight, wat simpel gezegd een grote lamp is achter het gehele scherm. Dit heb jij bij OLED niet meer nodig. Alle OLED paneeltjes kunnen individueel licht uitstralen, zolang ze maar aangesloten zijn op een stroombron, wat doorgaans de stekker van de televisie of monitor is. Je kunt dit verschil goed zijn bij donkere, het liefst pikzwarte, beelden op het scherm. Waar de LCD- of LED-monitor altijd verlicht is door zijn backlight, is zwart bij OLED echt zwart, doordat het paneeltje niet wordt ingeschakeld. Je hebt dus geen semi-verlichte achtergrond, terwijl het helemaal donker zou moeten zijn.

Dit is ook een groot voordeel voor draagbare apparaten als mobiels en de Nintendo Switch. De batterij duur kan hierdoor flink verlengd worden omdat er niet continu een lampje achter het scherm brand. Wat natuurlijk voor ons gamers een bijkomend voordeel is, is dat de OLED-schermen veel sneller reageren. De reactietijd is dus vele male korter en beter voor (competitief) gamen. Volgens een onderzoek van LG zou de reactietijd van OLED nog maar 0,1 milliseconden zijn, ten opzichte van 1 milliseconde bij LED of LCD.

Als je tot op de molecuul wilt weten hoe het licht verspreid wordt over de miljoenen panelen, dan raad ik je aan om eens hier te kijken. Er wordt exact verteld hoe dat in z’n werk gaat. Interessant voor de geïnteresseerde techneut, misschien iets te veel van het goede voor de gemiddelde gamer (ik heb het ook mooi overgeslagen).

QLED

Een andere term die we ook steeds meer zien, vooral bij televisies, is QLED. Deze afkorting is bijna gelijk aan die van OLED en betekend Quantum Dot Light Emitting Diode. Een groot deel van de techniek achter QLED komt overeen met die van LED-monitoren, toch is er een behoorlijk verschil: de Quantum Dots. Dit zijn kleine nanokristallen die de kleur en helderheid van de schermen fors omhoog tillen.

In tegenstelling tot OLED heeft een QLED-beeldscherm wel een backlight. Zoals uitgelegd zijn dit dus allemaal lampjes achter het display om er voor te zorgen dat de beelden zichtbaar zijn. Toch zit er ook nog verschil in deze schermen. Samsung gebruikt bijvoorbeeld een Quantum Dot-laag tussen de LED’s en het scherm. Dit heeft wel hetzelfde effect, maar is niet ‘echt’ zoals de techniek gebruikt moet worden. Zo zou LG claimen dat een QLED-beeldscherm gebruik maakt van Quantum Dot LED’s, net als bij een OLED-scherm, die een eigen lichtbron vormen.

Een groot voordeel van QLED is dat het een hogere helderheid kan halen door zijn kleine kristallen. Heb je bijvoorbeeld een huiskamer met veel lichtinval, dan verlies je vele malen minder zicht ten opzichte van andere technieken. In combinatie met HDR, wat we ook reeds hebben uitgelicht, zorgt dat voor een enorm goede beeldkwaliteit.

Maar waar we als gamers op letten is natuurlijk wederom de reactietijd en de verversingsratio (refresh ratio). De QLED-schermen halen doorgaans een reactietijd van tussen de 2 en 8 milliseconden. Zeker niet verkeerd, maar niets vergeleken met de 0,1ms van een OLED-beeldscherm. Speel je echter enkel single player-games en zeker niets competitief, dan is het niet iets om rekening mee te houden. Je gaat er dan geen last van hebben als het iets hoger zou liggen.