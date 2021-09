Wat is….. NVMe?

Sony heeft middels een firmware update mogelijk gemaakt dat je de opslag kunt vergroten. Dit door middel van een M.2 NVMe SSD. Maar wat is dit nu precies en hoe werkt het?

Laten we beginnen met waar het precies voor staat. NVMe is een afkorting voor non-volatile memory express. Dit apparat zoekt en maakt gebruik van het non-volatile geheugen van je computer of apparaat. Het non-volatile gedeelte houdt in dat de opgeslagen gegevens beschikbaar zijn zonder dat het device stroom nodig heeft. Staat je Playstation of PC dus uit, dan kan er nog steeds van- en naar de schijf geschreven worden. Een voorbeeld daarvan is een USB-stick. Door deze in je computer te steken kun je al bij de opgeslagen bestanden, zonder dat je een aparte stroomvoorziening hoeft aan te sluiten.

NVMe is een interface, welke het mogelijk maakt voor PCIe opslag om met het besturingssysteem te communiceren. Eerder werden schijven aangesloten middels (serial) ATA technologie. Dit werkte prima voor de inmiddels verouderde HDD, maar het werd al gauw te zwak voor de snellere SSD. De meeste SSD’s werden daarna voorzien van een PCIe aansluiting. Hierdoor konden hogere snelheden worden behaald. Dit zijn de eerste NVMe SSD’s.

Mooi natuurlijk om te zien waar deze techniek vandaan komt en wat het inhoudt, maar wat hebben wij daar nu precies aan? Hiervoor gaan we wat vergelijkingen doen met traditionele harde schijven. Als eerst kijken we naar hoeveel data de verschillende technieken kunnen verwerken. De derde generatie van SATA schijven schrijft over een enkele lijn 600mb data per seconde weg. NVMe overtreft behoorlijk; de nieuwste versie, PCIe gen 4 schrijft informatie over zestien lijntjes weg, met 2000mb per seconde. Dit komt neer op 32000mb aan informatie die per seconde verwerkt wordt. Dat is ruim 50 keer zo veel informatie! Op de informatieafbeelding hieronder zie je nog wat vergelijkingen. Ten opzichte van bijvoorbeeld de schijven die in de Playstation 4 en Xbox One zitten, is er dus een significante vooruitgang geboekt, wat ook overduidelijk merkbaar is tijdens het gamen. Er zijn minder laadtijden, spellen starten supersnel op en je hebt veel minder gestotter tijdens het gamen.

M.2

Nu heb ik in het begin benoemd dat het om een M.2 NVMe gaat die we in de Playstation 5 kunnen prikken. M.2 is een type aansluiting, welke uit twee varianten bestaan; de SATA- en de NVMe-variant. Je kunt dit vergelijken met verschillende USB aansluitingen; zo heb je inmiddels USB-C en Micro USB en gebruikt Apple de Thunderbolt aansluiting. In principe doen ze allemaal hetzelfde, maar onder de motorkap zit er wel verschil.

Zo heeft de M.2 aansluiting geen extra stroomtoevoer nodig. De schijf kan daardoor Kleiner en veel handiger worden ingericht, zodat deze ook minder ruimte in een behuizing in neemt. De M.2-variant kan bijvoorbeeld zonder tussenpartij met het besturingssysteem praten, wat vertragingen voorkomt en is wel een keer zo snel als de SATA NVMe.

Onder de verschillende merken zitten ook nog wel verschillen, zoals de groottes, maar in grote lijnen komt het op het zelfde neer; een snelle harde schijf die onwijs veel informatie in korte tijd kan verwerken. Ideaal voor zowel je PC of om je Playstation 5 games vanaf te spelen!