De meeste moderne TV’s en game consoles paraderen trots dat ze ‘HDR’ hebben. Als je een TV met HDR hebt, kan jij op jouw Xbox Series S/X of PlayStation 5 HDR aanzetten en per spel zelfs instellen. Ook streamingdiensten als Netflix en Disney+ zetten het neer naast hun filmtitels, met termen als HDR10 en DolbyVision. Wat is HDR nou eigenlijk?

HDR versus SDR

HDR staat voor ‘High Dynamic Range’ en lijkt sterk op een oudere term: contrast. Dit is de verhouding tussen het witste wit en het zwartste zwart. Als jouw contrast te laag is, dan lijken de beelden er saai uit te zien. Staat jouw contrast te hoog, dan wordt jouw scherm overbelicht en vallen de details weg.

De verschillen tussen HDR en contrast zijn subtiel, maar zijn er zeker wel. Als er gebruik wordt gemaakt van ‘normaal’ contrast, noemen wij dit SDR, ofwel Standard Dynamic Range. Als je bij SDR het contrast aanpast, pas je dit van het gehele scherm aan. Dit betekent ook dat je het contrast aanpast op delen waar dit helemaal niet nodig is.

Ook krijg je dan last van zogenaamde ‘artefacten’ in het scherm, wat in het kort lichtstrepen zijn. HDR zorgt ervoor dat het contrast specifieke delen van het scherm automatisch en constant wordt aangepast. Dit zorgt ervoor dat de verschillen tussen de wit, zwart en de kleuren op het scherm veel groter zijn dan bij SDR, wat de kleuren van het scherm laat afspatten.

Nits en bit

Hoe goed de HDR op een scherm is, wordt bepaald door de waarde ‘nits’. Hoe meer nits, hoe groter het contrast kan zijn en hoe beter de wit/zwart/kleurdwaardes op jouw scherm eruit zien. Maak je echter hier niet al te druk over, want alleen echte kenners – en mensen met zeer goede ogen – zien het verschil tussen bijvoorbeeld 1.000 nits en 10.000 nits.

Ook is ‘bit’ een term die voorbij komt als je HDR onderzoekt. Hiermee wordt de kleurdiepte bedoelt, ofwel hoe groot het kleurbereik is op een scherm. Hoe hoger het aantal bit, hoe meer verschil in kleuren je ziet. Op dit moment is de industriestandaard 8, 10 of 12bit. Verwar dit overigens niet met de bekende ‘bit’ uit de gamewereld: dit is weer iets heel anders.

De verschillende soorten HDR

HDR komt op dit moment in een aantal smaakjes. Zo is er HDR10, wat een piekhelderheid van 1.000 nits heeft en 10bit aan kleurdiepte ondersteund. Het nadeel van HDR10 content is dat het niet geschikt is voor SDR schermen: de kleuren zullen er dan heel flets uit zien. Het voordeel is dan wel weer dat de meeste moderne TV’s HDR10 ondersteunen.

Ook is er HDR10+. Het grote verschil met HDR10 is dat bij HDR10+ het contrast per frame wordt aangepast, terwijl HDR10 het contrast voor de gehele film (of het spel) al van tevoren bepaald. Hierdoor zijn de kleuren bij HDR10+ dynamischer en realistischer. Ook ondersteund HDR10+ tot 4.000 nits.

Daarnaast heb je DolbyVision, een betere versie van HDR10(+), aangezien de kleurdiepte hierbij maximaal 12bit is én een maximum van 10.000 nits heeft. Ook wordt de contrast per frame bepaald, zoals bij HDR10+. Dolby weet dat ze goud in handen hebben, want hun technologie is erg duur. DolbyVision is daarom alleen maar beschikbaar bij de duurdere segment TV’s, zoals in de LG OLED lijn.

Ten slotte heb je ook nog overige termen als Technicolor en Hybrid Log Gamma. Zonder al te diep in te gaan op de technische details, zijn dit weer HDR formaten van andere bedrijven die op dit moment nog geen praktische toepassing hebben. Simpel gezegd, sommige TV’s hebben deze opties maar geen enkele aanbieder gebruikt het nog. Je kan deze termen dus verder negeren.

Beter contrast, dus mooiere kleuren!

Al met al zorgt HDR voor een veel betere ervaring tijdens het gamen of het kijken van een film. Met HDR heb je veel mooiere kleuren op het beeld en minder tot geen artefacten, wat de gehele ervaring een stuk plezieriger maakt voor de ogen. Als het binnen jouw budget past, kan je het beste voor een TV gaan met DolbyVision of HDR10+ ondersteuning, maar het is geen wereldramp als dit niet haalbaar voor je is.

Heb je nog vragen of suggesties voor een volgend onderwerp, dan hoor ik het graag!