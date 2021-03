Wat is gamen zonder registratie?

Er zijn vele nieuwe trends die in de wereld van online gokken en gamen snel aan populariteit winnen. Spelen zonder jezelf eerst te registreren is daar een goed voorbeeld van. Misschien heb je wel eerder een website over no registratie casinos gezien maar weet je niet precies hoe het werkt. Dan ben je nu op de goede plek, want we gaan het hier helemaal uitleggen. Zo kom je alles te weten over hoe online te gokken zonder eerst een account aan te maken. Er wordt onder andere behandeld hoe het spelen zonder account werkt en wat hier precies de voordelen van zijn.

Spelen zonder een account

Voor veel online gamers en gokkers is het vaak een heel gedoe alvorens er ergens gespeeld kan worden. Hier gaat een heel verificatieproces aan vooraf en daar gaat aardig wat tijd in zitten. Er moet eerst een hele rits aan gegevens worden ingevuld en die moeten daarna ook nog eens worden bevestigd. Bovendien moet er zelfs vaak een kopie van een identificatiebewijs worden opgestuurd en documenten om je adres mee aan te kunnen tonen. Dit alles omdat het anders niet mogelijk is om uitbetalingen te doen en voor echt geld online te spelen.

Om hier wat aan te doen, zijn er zogenaamde Pay ‘n Play casino’s in het leven geroepen. Deze maken het mogelijk om een online casino te bezoeken en te gokken zonder daar eerst een account voor aan te maken. Dit is in relatief korte tijd een groot succes geworden, omdat er dus veel behoefte was onder spelers die niet graag het tijdrovende aanmeldproces wilden doorlopen. In de laatste jaren zijn er in rap tempo meer van dat soort goksites bijgekomen waardoor je als spelers meer dan voldoende keuze hebt gekregen.

Hoe werkt het precies?

Dat is enorm simpel. Wanneer je een Pay ‘n Play casino hebt gevonden, kun je direct een bedrag storten en beginnen met gokken. Deze casino’s werken samen met Trustly. Dit is een Zweedse betaalprovider die werd opgericht in 2008. Het werkt eigenlijk vergelijkbaar als we in Nederland gewend zijn van iDeal. Alles wat je doet is aangeven hoeveel je precies wilt storten. Vervolgens wordt je doorverwezen naar je eigen bank en kun je daar snel je transacties verder afhandelen. Alles wat je dus nodig hebt is een bankrekening met daarop het geld wat je over wilt gaan maken om in een online casino te gaan spelen.

Daarmee kunnen dus een heleboel stappen worden overgeslagen die je normaal gesproken wel moet doorlopen. Het mooie is dat het verder volkomen veilig is. Trustly zorgt ervoor dat alle benodigde gegevens bij het casino terechtkomen zodat jij jezelf hier niet druk om hoeft te maken. Op die manier bespaar je een hoop tijd en gedoe wat veel beter besteed kan worden. Dit verklaart deels waarom Pay ‘n Play casino’s zo geliefd zijn. Verder doen deze niets onder voor andere goksites. Er zijn net zoveel spellen te vinden en alles werkt er optimaal.

Wat zijn de voordelen van gamen zonder registratie?

Het kwam hierboven eigenlijk al een beetje voorbij, maar het grootste voordeel is uiteraard dat je direct kunt beginnen met spelen. Toch zijn er nog meer redenen waarom gamers kiezen voor Pay ‘n Play casino sites. Transacties kunnen er veilig worden verwerkt en betalingen lopen direct via de bankrekening. Het is gebleken dat veel spelers dit alleen maar fijn vinden. Daarbij loop je tevens minder risico dat er iets met jouw persoonlijke gegevens gebeurd. Doordat het langdradige proces van het verifiëren en het bevestigen van een account wordt overgeslagen, blijft er veel meer tijd over om te spelen. En dat zal uiteindelijk iedereen fijn vinden.

Als laatste is het goed om te weten dat alle belangrijke informatie door Trustly op een veilige manier met het casino wordt gedeeld. Dit gebeurd in een afgeschermde omgeving zodat jouw data nooit gevaar lopen. Nog een pluspunt is dat behalve stortingen ook uitbetalingen enorm snel gaan. Wanneer je winst hebt gemaakt en geld terug wilt laten storten naar je casino account hoef je hier vaak maar enkele minuten op te wachten. Kortom, er zijn weinig redenen om niet eens een keer in een Pay ‘n Play casino te gaan spelen. Zeker als je meestal toch al via je bankrekening geld stort.