Zowel Sony als Microsoft pochen met het feit dat hun consoles games in een soepele 60 framerate per seconde (fps) te draaien. PC gamers voelen zich daarin uiteraard superieur, omdat zij dit al jaren kunnen en zelfs al op 120fps gamen vanwege de betere hardware in hun machines. Wat is framerate en waarom ligt het magische getal rond de 60?

Wat is framerate per seconde?

Simpel gezegd spreken we over het aantal frames (een zichtbare eenheid in een film) die in een seconde zitten. Als jouw spel op 30fps draait, zitten er dus 30 frames in een seconde. Bij snelle bewegingen kan het beeld dus minder soepel en scherp eruit zien, omdat niet alle frames getoond kunnen worden binnen de seconde. Kort gezegd: hoe hoger jouw framerate, hoe soepeler het beeld zal zijn op jouw scherm.

Dit is echter simpeler gezegd dan gedaan. Een hogere framerate vergt namelijk sterkere hardware, simpelweg omdat er dan meer kracht nodig is om deze extra frames te tonen in deze seconde. Dit is dan ook de reden dat de vorige generatie consoles de games draaide in 30fps, terwijl op PC’s al jaren op 60fps en 120fps konden spelen. De PlayStation 5 en de Xbox Series X zijn eindelijk sterk genoeg om spellen op een hogere resolutie te kunnen draaien op het magische 60fps (en zelfs sommige games op 120fps).

Waarom 60?

Waarom is dan 60 het magische getal? Dit is vooral bij games zo. Films worden namelijk opgenomen in 24fps, omdat filmmakers geloven in de ‘suspension of disbelief‘-theorie bij films en zijn overtuigd dat films in hogere framerates niet fijn zijn voor het publiek. Bij spellen is het echter 60fps wegens een stukje geschiedenis! Oude televisies uit Japan en Amerika hadden namelijk een 60 hertz scherm, waardoor het voor spelontwikkelaars een stuk makkelijker was om spellen in 60fps te laten draaien. Sindsdien hebben ontwikkelaars zich altijd gericht op 60fps en is dat de standaard geworden.

Wat is hertz?

Wat is dan een hertz? Hertz bij monitoren en TV’s is de verversingssnelheid van het scherm. Simpel gezegd, de tv ‘ververst’ het beeld een X aantal keer per seconde, zodat jij bewegende beelden ziet. Klinkt bijna hetzelfde als fps, niet? Deze twee termen lopen ook in tandem: je kunt niet meer fps op jouw scherm zien als de maximale verversingssnelheid op jouw tv. Als jouw TV of monitor een verversingssnelheid heeft van 60 hertz, dan toont jouw beeld niet meer dan 60fps. Het is daarom ook interessant dat Rocket League op de PlayStation 5 nu een 120fps modus heeft, omdat maar weinig TV’s 120 hertz hebben (meestal zijn dit 50, 60 of 100 hertz schermen). Let dus op dat als je een PlayStation 5 of Xbox Series X haalt, je pas kunt genieten van de 60fps als jij een scherm hebt met minstens 60 hertz!

30, 60 of 120fps?

Simpelweg gezegd: hoe hoger je framerate, hoe soepeler jouw ervaring zal zijn. Sommige gamers vinden dat 30fps ‘cinematischer’ is dan 60fps, terwijl gamers die snellere games spelen (denk aan CS:GO) zweren bij 120fps, omdat in zulke games elke frame kan tellen. De meeste gamers zijn echter ervan overtuigd dat 60fps je de beste ervaring geeft, zonder dat je hiervoor een bakbeest van een PC en een monitor nodig hebt.

Mocht je niet overtuigd zijn van alle technische verhalen erachter, dan is het toch het makkelijkste om het verschil te kijken tussen 30fps, 60fps en 120fps op een YouTube video. Let wel op dat je dit op een scherm kijkt met een hoge verversingssnelheid, anders zie je het verschil niet!