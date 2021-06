Nintendo’s variatie op programmeren verschijnt al over twee dagen. Gamestudio laat zich nog uitgebreider zien!

Release vlak voor E3 direct

Gamestudio leert ons op een eenvoudige manier de basis van programmeren. Dat is kort gezegd waar deze game over gaat. In deze laatste video laat Nintendo ons de mogelijkheden zien. Overigens zal dit de laatste trailer zijn voor de release, want Gamestudio verschijnt al op 11 juni!

Heb jij ook zo’n zin in de E3? Bekijk ons overzicht.