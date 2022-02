Wat is… een mechanisch toetsenbord?

We zien ze al meer voorbij komen; de luide, kleurrijke mechanische toetsenborden. Maar wat is er nu precies anders aan zo’n toetsenbord ten opzichte van een normale? Is het zoveel fijner, en waarom zijn ze zo ‘klikkerig’? In deze Wat is… leg ik het haarfijn aan je uit!

Als console-gamer zul je je misschien afvragen waarom mensen ruim 100 -tot wel 300- euro uitgeven aan een toetsenbord die je ook voor drie tientjes kunt krijgen. De knoppen zijn toch hetzelfde en geven uiteindelijk hetzelfde resultaat. De meeste PC-gamers weten je toch te vertellen dat het een verschil maakt. Het typt fijner, de feedback voelt goed, het geluid is stiekem best vet en het maakt je natuurlijk vele malen beter! Okay, dat laatste is niet waar. Toch kan ik wel beamen dat het fijne apparaten zijn. Zelf gebruik ik ook al jaren mechanische toetsenborden en ben er een groot voorstander van. Niet alleen voor het gamen, maar ook om bijvoorbeeld dit artikel te schrijven.

Wat wel een groot nadeel is, vooral voor degene om je heen, is dat hoe dan ook, deze toetsenborden allemaal veel geluid maken. Je hebt ‘quiet’- en ‘silent’-varianten, maar dat is alleen ten opzichte van de lawaaierige. Dus om zo’n toetsenbord mee naar je kantoor, werkplek of school te nemen is misschien niet handig.

Switches

Zoals aangegeven heeft elke toets een eigen switch, in tegenstelling tot een ‘normaal’ toetsenbord. Hier is een printplaat in verwerkt die de aanslagen verwerkt. Door een rubberen toets wordt er contact gemaakt en registreert deze de aangeslagen toets naar je computer. Het is hierdoor niet mogelijk om teveel toetsen tegelijkertijd in te drukken. Bij een mechanisch toetsenbord speelt dit issue niet, waardoor je bijvoorbeeld bij games niet bang hoef te zijn dat je actie niet geregistreerd wordt doordat je teveel toetsen vasthoudt.

De mechanische switch werkt als volgt. In de kleine, behuizing vind je een veer met daarop een soort staaf. Deze zijn in verschillende -bijbehorende- kleuren. Hieraan vast zit een uitsteeksel, die bij de verschillende types op een andere manier naar beneden zakt. De blauwe klikt bijvoorbeeld sneller door dan de rode, die ineens naar beneden ‘reist’. Deze switches definiëren ook het gevoel van de toets, de feedback die deze geeft en het geluid die het indrukken maakt. De bekendste zijn de Cherry MX Rood, de Cherry MX Blauw en de Cherry MX Bruin. Vergis je echter niet, er is een hele regenboog aan kleuren beschikbaar, die kort benoem in de tabel hieronder.

De Cherry MX Rood is voornamelijk bedoeld voor gamers. Het lineaire mechanisme reageert razendsnel en er is weinig kracht nodig om de toets in te drukken, of om deze lang ingedrukt te houden. Er is echter nauwelijks tot geen feedback bij het intoetsen, enkel als je deze tegen de onderkant aandrukt.

De Cherry MX Blauw is bedoeld voor mensen die veel typen. Deze heeft dan ook een hoorbare ‘klik’ als feedback (Click), welke al hoorbaar is voor je de toets helemaal hebt ingedrukt. Hierdoor kun je sneller de toets weer loslaten en door met de volgende. Deze switch is daarentegen wel het luidruchtigst, doordat je bij elke aanslag dus een ‘klik’ hoort.

Kun je nu geen keuze maken, dan is de Cherry MX Bruin wel een mooie optie. Deze combineert namelijk de eigenschappen van de twee; hij geeft feedback bij het indrukken, maar is net zo licht om in te drukken als de rode variant (Tactile).

Hieronder zie je hoeveel kracht de toetsen nodig hebben om deze te kunnen indrukken.

De Switch Type Kracht Cherry MX Blue Click 50 gram Cherry MX Green Click 80 gram Cherry MX Brown Tactile 45 gram Cherry MX Clear Tactile 55 gram Cherry MX White Tactile 80 gram Cherry MX Red Lineair 45 gram Cherry MX Black Lineair 60 gram Cherry MX Grey Lineair 80 gram

Om er nog een paar mooie termen in te gooien, er wordt ook onderscheid gemaakt in ‘travel’ en ‘pre travel’. De travel houdt in hoe ver je de knop in kunt drukken tot je tegen de onderkant aandrukt. De pre travel kenmerkt de afstand tot je actuatiepunt bereikt, ofwel, wanneer de aanslag geregistreerd wordt.

Merken

Cherry is de bekendste fabrikant van de zogenoemde switches, maar dit betekent natuurlijk niet dat zij de enige zijn die deze ontwikkelen. Het kleurenschema wat ze hebben opgesteld, er zijn er namelijk meer dan deze drie, wordt wel aangehouden. Een blauwe switch van een ander merk zal hetzelfde kenmerkende ‘klik’ geluid maken.

Er zijn een hoop varianten gemaakt die elk ook weer een eigen gevoel hebben. Zo heeft Razer, een van de bekendste hardware-merken op gamegebied, een eigen variant ontwikkelt op basis van de Cherry-switches. Dit hebben ze samen met Kaihua ontwikkeld en is nagenoeg al hun toetsenborden terug te vinden. Deze Razer-switches zijn een stuk luider dan de Cherry-switch oorspronkelijk is.

Ook Logitech heeft zijn eigen switches ontwikkeld, op basis van dit systeem; de Romer G. Deze switch is door Omron ontwikkeld, maar wordt niet in alle toetsenborden toegepast. Een laatste grote naam in de switch-industrie is Gateron. Ze leveren nagenoeg dezelfde switches voor een veel lagere prijs. Mocht dus twijfelen over een toetsenbord waar je Gateron bij ziet staan, dan is de kans groot dat het minstens zo lekker typt voor de helft van het geld.

Ik zou graag een prachtige opname maken van het geluid wat er van mijn toetsenbord afkomt terwijl ik dit schrijf, maar dat geeft alsnog geen goed beeld (of geluid). In plaats daarvan ga ik het wiel niet opnieuw uitvinden, en raad ik je aan om eens naar deze video te kijken. Hier hoor je mooi het verschil tussen de switches.

Welke mechanische toetsenborden zijn er?

Na het lezen van dit artikel ben je natuurlijk benieuwd geworden en sta je te popelen om er een aan te schaffen! In dat geval heb ik er hier een aantal voor je uitgezocht met verschillende switches en verschillende prijzen.

De Corsair K63 heeft de Cherry MX Rood-switches en is dus ideaal voor de snelle gamer. Dit toetsenbord is voor €87,99 verkrijgbaar.

De Steelseries Apex 7 TKL heeft de Cherry MX Bruin-switches, perfect voor zowel typen als gamen! Dit toetsenbord is voor €159,99 verkrijgbaar.

De Logitech G413 heeft de Romer G-switch van eigen makelij. Dit toetsenbord is voor €89,99 verkrijgbaar.

De Razer BlackWidow V3 Pro heeft Razer Yellow-switch (vergelijkbaar met blauw). Dit toetsenbord is voor €225,- verkrijgbaar.

Heb je nog vragen over de mechanische toetsenborden, opmerkingen of een ander onderwerp wat je graag uitgelicht ziet in een Wat Is…, dan horen we dat natuurlijk graag via een reactie!