Wat is….. DLSS (2.0)

Vorige week hebben we in onze Wat is…-rubriek uitgelegd wat raytracing precies is en wat het doet. Als aanvulling daarop leggen we vandaag uit wat DLSS is, ook een term die steeds vaker wordt gebruikt, vooralsnog alleen voor PC gaming.

Laten we om te beginnen eens vertellen waar DLSS een afkorting voor is: Deep Learning Super Sampling. Het is een techniek die gebruikt wordt om games beter te laten draaien op je systeem, zodat je een soepelere game ervaring hebt, zonder dat je grafische kwaliteit verliest. De game blijft er dus net zo mooi uitzien, maar draait soepeler. Zo kun je van bijvoorbeeld raytracing genieten en een hoge resolutie op je grote monitor blijven gebruiken, zonder dat je ook maar een frame per seconde verliest. Klinkt fantastisch toch! Er zit alleen nog wel een addertje onder het gras; DLSS is momenteel enkel beschikbaar voor grafische kaarten van Nvidia. Specifieker nog, alleen de RTX-series ondersteund dit vooralsnog.

Hoe werkt het

DLSS is een technologie voor AI-rendering die gebruikmaakt van Tensor Cores AI-processoren die op de RTX-kaarten. Dit zorgt er voor dat de grafische prestaties worden verhoogt. Een hele mond vol, vol met technische termen. Deze Tensor Cores maken het mogelijk om veel sneller, veel meer berekeningen te maken. Vergelijken met oudere cores, kunnen ze wel tot twintig keer meer verwerken. Dit zorgt er voor dat de AI-rendering vele male sneller is, en de frames en beelden op jouw monitor makkelijker kunnen worden weergegeven.

Hoe een Tensor Core exact werkt vind je hier, dat is namelijk te uitgebreid voor dit artikel, maar misschien leuk voor de technische fanaat. Voor jou als PC gamer doet dit het volgende. Er wordt een frame opgebouwd op een relatief lage resolutie, bijvoorbeeld op 720p of 1080p. Zodra dit frame klaar is, wordt deze opgeschaald naar de resolutie van jouw monitor. Wat 1440p is voor een QUHD monitor, of 2160p voor 4k (UHD).

Dit betekend dat jouw PC enkel de grafisch kracht hoef te gebruiken om het frame op 720p klaar te maken, zodat het op zonder al te veel moeite op je 4k monitor kan worden weergegeven. Hieronder in de video wordt de framerate vergeleken van een game die draait zonder DLSS en met DLSS.

Je kunt DLSS op drie verschillende standen zetten tijdens het gamen: Performance, Quality of Balanced. Je kunt op deze manier zelf bepalen hoe zwaar het meewerkt. Heb je een hele dikke PC met het nieuwste van het nieuwste, gooi DLSS dan vooral op Quality. Het zorgt er dan voor dat je de mooist mogelijke beelden krijgt op de beste resolutie. Heb je krap aan een PC die nog maar net Battlefield V kan draaien, zet ‘m dan op Performance. DLSS stelt de frames dan zo samen dat je het beste beeld krijgt voor de minste rekenkracht.

Nog niet zo oud

De techniek bestaat pas sinds 2018. Het is toen geïntroduceerd met het uitbrengen van de RTX20xx-serie. DLSS, de eerste versie was toen voor enkel Battlefield V en Metro Exodus beschikbaar. Het moest toen nog voor specifieke games worden ‘aangeleerd’. DLSS had geen fantastische start, de resultaten waren ver van goed te noemen. Simpelweg de resolutie opschalen werkte toen nog veel beter.

In 2019 kwam een verbeterde versie uit voor de game Control, welke ook gebruik maakte van raytracing. Deze versie van DLSS maakte nog geen gebruik van de Tensor Cores. Een klein jaar later kwam versie 2.0, de versie die nog steeds gebruik wordt. Ook DLSS 2.0 was in het begin voor een kleine selectie games beschikbaar. Maar, doordat Nvidia weer met de snellere Tensor Cores is gaan werken, zou het niet lang duren voor er meer games van de DLSS gebruik konden maken, gezien het niet per game hoefde worden aangeleerd.

Inmiddels zijn er al veel meer games die DLSS ondersteunen, check daarvoor de afbeelding hierboven. Er komen ook op razendsnel tempo games bij. Als je eenmaal een RTX-serie videokaart hebt kun je dus voorlopig mooi uit te voeten, nu de prestaties vele malen langer goed blijft.