Hoewel spellen in de vorige generatie in Full HD draaiden, proberen game ontwikkelaars spellen te laten draaien in een 4K resolutie, of in ieder geval iets wat in de buurt komt. Wat is 4K nu eigenlijk?

Wat is resolutie?

Om te kunnen begrijpen wat 4K is, moet je eerst weten wat resolutie betekent. Resolutie betekent het aantal pixels of punten dat op een beeldscherm te zien zijn. Hoe meer pixels er zijn, hoe scherper het beeld is en hoe meer detail je zal zien. Per pixel wordt er een kleur getoond. Als je dus maar een paar pixels op het scherm ziet, zal je een hoop details missen en maar een paar kleuren zien. Als je duizenden pixels op jouw scherm hebt, zie je veel meer detail en kleur.

4K is een resolutie van 3840×2160. Het is minder bekend als 2160p en meer bekend als 4K. De marketing noemt dit UHD, Ultra High Definition (wat ook mooi op de doos staat van een TV!). De 4K staat voor de bijna 4.000 pixels in de breedte. Grappig, aangezien in het verleden de pixels in de hoogte werden gebruikt als term, zoals 1080p of 720p.

Om een beter beeld ervan te scheppen, neem ik je mee terug in de tijd.

XGA , 720P en FullHD

Mensen van mijn leeftijd (over de 30) zullen nog bekend zijn met de beeldschermresolutie 1024 x 768, wat toentertijd XGA werd genoemd. Dit is jarenlang de standaardbeeldresolutie geweest met PC gaming. Dit betekent dat in deze resolutie er in de breedte 1024 pixels per rij te zien zijn, terwijl er in de hoogte 768 pixels te zien zijn.

Op een gegeven moment werd dit vervangen door de 1280×720 resolutie, wat ook wel 720p werd genoemd. In de wereld van games moeten we dan denken aan de generatie van de PlayStation 3 en de Xbox 360.

Al snel daarna kregen we daarna de jarenlange gouden standaard: 1080P, wat een resolutie van 1920×1080 heeft. Dit werd door de winkels ook wel FullHD genoemd, ofwel Full High Definition. Dit werd voornamelijk gebruikt in de generatie van de PlayStation 4 en de Xbox One. Dit is voor een grootste gedeelte van het gamepubliek de jarenlange standaard geweest.

PC gaming en 4K

Terwijl de consoles van Sony en Microsoft nog bezig waren met FullHD graphics, was PC gaming al een stuk verder: doordat de PlayStation 4 en de Xbox One gelimiteerd waren qua rekenkracht en de grafische kaart, was FullHD de maximaal haalbare resolutie. PC’s hadden niet zoveel limitaties.

Om je een beeld te geven hoe ver PC gaming vooruit liep op consoles: in 2001 werd de eerste 4K monitor uitgebracht (de IBM T220) en vanaf 2002 verschenen al de eerste games die 4K ondersteunden, zoals Age of Mythology en Age of Empire III. Ter vergelijking: in 2001 werd de Gamecube uitgebracht waarvan de games een 480p resolutie hadden, ofwel 852×480 pixels.

Een dure hobby

Nu moet er wel rekening gehouden worden met het volgende: hoewel PC games deze resolutie aan konden, was dit alleen weggelegd voor mensen met een hoop geld. De eerste 4K monitor kostte alleen al 4800 dollar en alleen de allersterkste PC’s konden een 4K resolutie aan. Houd er ook rekening mee dat pas in 2012 de eerste grafische kaart kwam voor de consument die 4K aan kon, de GTX 690. Deze kostte bijna 1000 dollar, de prijs van twee-en-een-halve PlayStation 4 toentertijd.

4k gaming ging ook vaak ten koste van de framerate, die vaak naar beneden stortte bij zo’n hoge resolutie. 4K gaming op PC’s was dus wel mogelijk, maar kostte jarenlang een hoop geld en ging vaak ten kostte van de performance.

Consoles naar 4K

Nu schieten we een aantal jaren vooruit: we gaan naar 2016. Sony en Microsoft voelde al aan dat de 1080p resolutie jarenlang verouderd was. PC gaming begon steeds meer de leiding te nemen. Onderdelen die een 4K resolutie aan konden werden steeds meer mainstream en goedkoper. Hierdoor leken de PlayStation 4 en de Xbox One op verouderde machines. Om deze reden kwam er een ‘upgrade’ van beide consoles: de PlayStation 4 Pro in 2016 en de Xbox One X in 2017. Beide claimden een 4K resolutie te hebben, wat uiteraard mooi op de doos staat. Konden deze consoles echter wel 4K aan?

Het antwoord is: nee. Zelfs de meest krachtige PC’s in 2021 moeten vaak concessies doen als ze in 4K spelen, zoals genoegen hebben met een lagere framerate of bepaalde grafische settings naar beneden zetten. De Pro en de X moesten daarom slim omgaan hiermee. Hoe krijg je een 4K resolutie op inferieure hardware? Het antwoord: checkerboarding.

Checkerboarding en native 4K

Checkerboarding is in de basis een ingenieus idee: je draait het spel in een lagere resolutie (denk hierbij aan 2K of 1800P). Een AI 3D rendering techniek op de grafische kaart zet dit vervolgens om in een hogere resolutie. Het lijkt verdacht veel op DLSS, iets wat mijn collega Rogier al eerder heeft uitgepluist in een wat is…artikel.

Anno 2021 hebben we de PlayStation 5 en de Xbox One X, consoles die games in ‘native 4K’ kunnen draaien: een 4K resolutie zonder foefjes. Er is echter een discussie gaande tussen de graphic nerds of dit wel een toegevoegde waarde heeft: technieken als checkerboarding en DLSS zorgen ervoor dat spellen in een veel lagere resolutie kunnen draaien, maar voor het oog net 4K lijkt. De verschillen tussen ‘native 4K’ en checkerboarding/DLSS zijn zo miniem, dat je kan zeggen dat het helemaal niet de moeite waard is. Als je spellen immers in een lagere resolutie kan laten draaien, zal de ervaring soepeler zijn én kunnen er meer resources worden gestopt in andere details en gave technieken zoals Ray Tracing.

Wat is 4K?

Dus wat is 4K? 4K is een 3840×2160 resolutie en is tegenwoordig de standaard in de gamewereld. Vrijwel alle TV’s die tegenwoordig worden verkocht, hebben een 4K resolutie. De current-gen kan het native draaien, maar de vraag is of dat wel nodig is. PC gamers zetten hun resolutie vaak op een 1080p of een 2K resolutie, om de performance van hun spel te verhogen. De vraag aan jullie is: in welke resolutie gamen jullie?