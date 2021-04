Wasteland 3 krijgt uitbreiding in juni

Wasteland 3 krijgt een uitbreiding in de vorm van The Battle of Steeltown.

De uitbreiding speelt zich opnieuw af in Colorado; specifieker rondom fabriekscomplex Steeltown. Aldaar ontdekken de rangers dat er een machtstrijd gaande is tussen de lokale bevolking en de leiders van de fabriek. Aan de speler om (alleen of met vrienden) uit te zoeken hoe de vork van het conflict precies in de steel zit.

De nieuwe uitbreiding zal onder andere nieuwe missies bevatten, maar ook nieuwe vijanden, uitrustingen en zelfs nieuwe mechanieken. Ook is er nieuwe muziek toegevoegd aan het al bestaande repetoire. Meer informatie is te vinden op het blog van inXile Entertainment.