Warzone’s Ricochet anti-cheat software lijkt zijn vruchten af te werpen

Activison en Raven Software hebben nog niet alle hackers en cheaters uit Warzone weten te bannen, maar de Ricochet software lijkt wel aan te slaan.

De uitgever laat namelijk weten dat Ricochet online is gegaan en dat de eerste groep cheaters niet meer toegang tot de game hebben. Vooral op social media en forums laten de cheaters hun ongenoegen uit op de software.

Mocht je nog niet bekend zijn met de Ricochet anti-cheat software: het is een software die cheats op PC’s moet herkennen en daarbij voorkomen dat deze gamers toegang krijgen tot Call of Duty Vanguard en Warzone. Hiermee zou een einde moeten komen aan het grootste probleem wat de afgelopen tijd vooral de Battle Royale geplaagd heeft.

Hoewel er in het verleden al vaker tools waren om cheaters uit Call of Duty te krijgen, leek de uitgever dit keer niet bestand tegen de grote groepen hackers die de game teisterden. Echter lijkt daar met de komst van Ricochet verandering in te komen.

Cheaters are down horrendous after the RICOCHET kernel level driver went live worldwide in #Warzone pic.twitter.com/8aJ6000xIj — ModernWarzone (@ModernWarzone) December 16, 2021

Hoewel de software dus daadwerkelijk aan lijkt te slaan, zijn er ook nog overal berichten te vinden dat spelers omwegen hebben gevonden om de software te passeren. Gelukkig laat Activision weten dat de introductie van Ricochet slechts het begin is in de strijd tegen de cheaters en is daarover dus het laatste woord nog niet gezegd